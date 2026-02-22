Zaradio milione u rijalitiju, sad radi tri posla: Miki Đuričić iskreno o ženi i deci i povratku u rijaliti

Nekadašnja rijaliti zvezda Miki Đuričić sa suprugom Angelinom i naslednicima Dunjom i Arsenijem već izvesno vreme živi u Inđiji koja mu je, kako je istakao, "taman".

Ipak, u budućnosti planiraju da odu na selo i bave se seoskim turizmom. - Mi živimo u Inđiji već nekih pet godina, deca, vrtić, supruga ovde radi kao profesor u školi, meni je i zbog posla ovo super, blizu nam je i Beograd i Novi Sad. Ovde sam mladost proveo, imam ovde i društvo - nabrajao je najpre Miki, pa je dodao: Radim petak i vikend, a supruga radnim danima, petak je slobodna. Imamo i jednu ženu koja nam pomaže, ali ja sam sa decom radnim radnim danima, ona