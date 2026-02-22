Firma nije mogla da obavi posao: Tender izlivanja "Beogradskog sata" dodeljen drugim kompanijama

N1 Info pre 9 sati  |  Nova ekonomija
Firma nije mogla da obavi posao: Tender izlivanja "Beogradskog sata" dodeljen drugim kompanijama

Grad Beograd dodelio je novi ugovor za nabavku, montažu i puštanje u rad takozvanog Beogradskog sata, jer jedna od firmi koja je prvobitno dobila posao koji se ticao upravo livenja sata, nije mogla da ga obavi.

Posao je bio vredan 9,9 miliona dinara bez PDV-a, a dobile su ga dve firme, piše Nova ekonomija. Prethodnim ugovorom, piše Nova ekonomija, kompanije Electra M&B d.o.o. i Primus BMJ d.o.o. su dobile posao vredan deset miliona dinara bez PDV-a, dok je ovoga puta umesto Primus BMJ-a posao dobila Livnica Jeremić 1927 d.o.o. Prema ugovoru, kako se navodi, Livnica Jeremić ima zadatak da obavi 17 odsto posla dok sve drugo obavlja Electra M&B d.o.o. Gradonačelnik Beograda
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Savo Manojlović: „Pogledajte koliko košta Beogradski sat na Alibaba sajtu“

Savo Manojlović: „Pogledajte koliko košta Beogradski sat na Alibaba sajtu“

Nova pre 5 minuta
"Uvek će pokazivati tačno vreme" Postavljen novi sat na kružnom toku na Trgu republike u Beogradu (foto, video)

"Uvek će pokazivati tačno vreme" Postavljen novi sat na kružnom toku na Trgu republike u Beogradu (foto, video)

Blic pre 1 sat
Postavljen sat na kružnom toku na Trgu republike

Postavljen sat na kružnom toku na Trgu republike

RTS pre 3 sata
Postavljen novi sat na kružnom toku na Trgu republike u Beogradu

Postavljen novi sat na kružnom toku na Trgu republike u Beogradu

Politika pre 6 sati
Sat na Trgu republike: Nikao novi simbol Beograda

Sat na Trgu republike: Nikao novi simbol Beograda

Vreme pre 8 sati
Pogledajte izbliza šta piše na novom satu na Trgu: Nekada smo se nalazili kod sata, a sada kružimo oko njega (foto, video)

Pogledajte izbliza šta piše na novom satu na Trgu: Nekada smo se nalazili kod sata, a sada kružimo oko njega (foto, video)

Blic pre 9 sati
Koliko je koštao Beogradski sat koji je noćas postavljen na Trgu republike? Posao je dobio novi izvođač umesto firme u blokadi…

Koliko je koštao Beogradski sat koji je noćas postavljen na Trgu republike? Posao je dobio novi izvođač umesto firme u blokadi

Nova pre 10 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

TenderPDVGradonačelnik Beograda

Beograd, najnovije vesti »

Savo Manojlović: „Pogledajte koliko košta Beogradski sat na Alibaba sajtu“

Savo Manojlović: „Pogledajte koliko košta Beogradski sat na Alibaba sajtu“

Nova pre 5 minuta
Dečja filharmonija održala koncert u MTS dvorani

Dečja filharmonija održala koncert u MTS dvorani

Politika pre 31 minuta
"Uvek će pokazivati tačno vreme" Postavljen novi sat na kružnom toku na Trgu republike u Beogradu (foto, video)

"Uvek će pokazivati tačno vreme" Postavljen novi sat na kružnom toku na Trgu republike u Beogradu (foto, video)

Blic pre 1 sat
Postavljen sat na kružnom toku na Trgu republike

Postavljen sat na kružnom toku na Trgu republike

RTS pre 3 sata
Lazarevac dobija teren za padel u gradskom parku

Lazarevac dobija teren za padel u gradskom parku

B92 pre 3 sata