Postavljen "Beogradski sat" na Trgu republike koji je Šapić dugo najavljivao (FOTO/VIDEO)

N1 Info pre 2 sata  |  RTS
Postavljen "Beogradski sat" na Trgu republike koji je Šapić dugo najavljivao (FOTO/VIDEO)

Tokom noći na kružnom toku na Trgu republike postavljen je novi sat, visok devet metara i težak oko sedam i po tona.

Prema rečima nadležnih, montaža je završena u ranim jutarnjim satima, a sat je odmah pušten u rad i pokazuje tačno vreme. Reporterka N1 podseća da je pravljenje i ugradnja ovog sata koštala oko 12 miliona dinara. Podsetila je da ga je gradonačelnik Aleksandar Šapić najavljivao još 2024. godine kazavši da će biti novi simbol grada. Ona je podsetila da je Beograd ranije imao drugi sat - Milenijumski sat koji je stajao u centru grada od ranih 2000-ih do 2019. godine,
