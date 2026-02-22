"To je jedino rešenje da se nešto promeni": Poljoprivrednici radikalizuju proteste od utorka

N1 Info pre 2 sata  |  Miloš Zekić
"To je jedino rešenje da se nešto promeni": Poljoprivrednici radikalizuju proteste od utorka

Od utorka, sledi radikalizacija protesta poljoprivrednika - odlučeno je na zajedničkom sastanku, na kom je prisustvovalo više od 30 udruženja i predstavnika paora koji su u protestu skoro dve nedelje.

Pojedina udruženja će se do kraja dana izjasniti o ovoj zajedničkoj akciji. Prethodno je, podsećamo, ministar poljoprivrede Dragan Glamočić održao sastanak sa udruženjima čiji članovi ne prisustvuju blokadama saobraćajnica. Sliku blokada na pojedinim putevima širom Srbije, gledamo dvanaesti dan. A gledaćemo je i na dalje, jer su na sastanku, na kom je prisustvovalo više od 30 udruženja i predstavnika, poljoprivrednici doneli odluku o radikalizaciji protesta od
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Poljoprivrednici od utorka radikalizuju protest: „Duže blokade puteva, moguće i nove lokacije“

Poljoprivrednici od utorka radikalizuju protest: „Duže blokade puteva, moguće i nove lokacije“

Newsmax Balkans pre 5 sati
Poljoprivrednici u Srbiji nastavili proteste, ministar poručuje da ultimatumi neće biti prihvaćeni

Poljoprivrednici u Srbiji nastavili proteste, ministar poručuje da ultimatumi neće biti prihvaćeni

Vesti online pre 5 sati
Poljoprivrednici u Srbiji nastavili proteste, ministar poručuje da ultimatumi neće biti prihvaćeni

Poljoprivrednici u Srbiji nastavili proteste, ministar poručuje da ultimatumi neće biti prihvaćeni

Sputnik pre 6 sati
Poljoprivrednici blokirali puteve na više mesta u Srbiji; Glamočić: Neće biti prihvaćeni ultimatumi

Poljoprivrednici blokirali puteve na više mesta u Srbiji; Glamočić: Neće biti prihvaćeni ultimatumi

RTV pre 7 sati
Poljoprivrednici iz Majura, Štitara, Slepčevića i Tabanovića blokirali raskrsnicu kod Sokine kafane

Poljoprivrednici iz Majura, Štitara, Slepčevića i Tabanovića blokirali raskrsnicu kod Sokine kafane

Šabačke novosti pre 7 sati
Paori izlaze na ulicu: Ovi putevi će biti blokirani

Paori izlaze na ulicu: Ovi putevi će biti blokirani

Pravda pre 7 sati
Poljoprivrednici najavljuju radikalizaciju protesta: Sve počinje u utorak

Poljoprivrednici najavljuju radikalizaciju protesta: Sve počinje u utorak

Ozon press pre 8 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Poljoprivreda

Regioni, najnovije vesti »

Gusanijada u Mokrinu, Kobra-Svemirac do titule posle 17 minuta epske borbe: Jubilarno 40. nadmetanje okupilo 134 gusana (foto)

Gusanijada u Mokrinu, Kobra-Svemirac do titule posle 17 minuta epske borbe: Jubilarno 40. nadmetanje okupilo 134 gusana (foto)

Kurir pre 7 minuta
Ova planina je skriveni raj Srbije, a nije ni Kopaonik ni Zlatibor. Netaknuta priroda, avanturistički odmor i vrhunska hrana…

Ova planina je skriveni raj Srbije, a nije ni Kopaonik ni Zlatibor. Netaknuta priroda, avanturistički odmor i vrhunska hrana osvajaju domaće i strane posetioce

Kurir pre 2 minuta
Pretučen stariji muškarac u centru Aleksinca: Trojica napadača ga presrela, pa ga krvnički izudarala

Pretučen stariji muškarac u centru Aleksinca: Trojica napadača ga presrela, pa ga krvnički izudarala

Mondo pre 52 minuta
Podela bodova na TSC Areni: Čuka se izvukla, domaćin nezadovoljan

Podela bodova na TSC Areni: Čuka se izvukla, domaćin nezadovoljan

Dnevnik pre 32 minuta
Napao i tukao muškarca u centru Aleksinca: Uhapšen mladić (29), za još jednim se traga

Napao i tukao muškarca u centru Aleksinca: Uhapšen mladić (29), za još jednim se traga

Newsmax Balkans pre 1 sat