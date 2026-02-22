"To je jedino rešenje da se nešto promeni": Poljoprivrednici radikalizuju proteste od utorka

Od utorka, sledi radikalizacija protesta poljoprivrednika - odlučeno je na zajedničkom sastanku, na kom je prisustvovalo više od 30 udruženja i predstavnika paora koji su u protestu skoro dve nedelje.

Pojedina udruženja će se do kraja dana izjasniti o ovoj zajedničkoj akciji. Prethodno je, podsećamo, ministar poljoprivrede Dragan Glamočić održao sastanak sa udruženjima čiji članovi ne prisustvuju blokadama saobraćajnica. Sliku blokada na pojedinim putevima širom Srbije, gledamo dvanaesti dan. A gledaćemo je i na dalje, jer su na sastanku, na kom je prisustvovalo više od 30 udruženja i predstavnika, poljoprivrednici doneli odluku o radikalizaciji protesta od