„Podigao je sačmaricu“: Prvi rezultati istrage o muškarcu ubijenom na Trampovom imanju

Nedeljnik pre 47 minuta
Agenti američke Tajne službe i pripadnici policije okruga Palm Bič usmrtili su naoružanog muškarca nakon što je u nedelju rano ujutru neovlašćeno ušao u bezbednosni perimetar imanja Mar-a-Lago, saopštila je Tajna služba, piše CNN.

Predsednik Donald Tramp i prva dama u trenutku incidenta nalazili su se u Beloj kući u Vašingtonu. Prema navodima vlasti, belac u ranim dvadesetim godinama ušao je u obezbeđeni deo imanja oko 1.30 posle ponoći, nakon čega su na njega pucali agenti i zamenik šerifa iz kancelarije šerifa okruga Palm Bič. Muškarac je, prema rečima šerifa Rika Bredšoa, kod sebe imao sačmaricu i kanister sa gorivom. On je ušao na imanje kroz severnu kapiju dok je jedan zaposleni
