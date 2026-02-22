(Foto) Svečano zatvorene Zimske olimpijske igre: Najviše medalja kući nose Norvežani

Newsmax Balkans pre 37 minuta
Zimske olimpijske igre Milano-Kortina svečano su zatvorene u Veroni.

Verona je bila domaćin ceremonije zatvaranja Zimskih olimpijskih igara u Milanu i Kortini. Svečana ceremonija zatvaranja ZOI je održana pod nazivom "Lepota u pokretu". Najviše medalja na ZOI u Milanu i Kortini osvojila je Norveška - 41 (18 zlatnih, 12 srebrnih i 11 bronzanih), dok je reprezentacija SAD stigla do 33 odličja (12 zlatnih, 12 srebrnih i devet bronzanih). Foto: Tanjug/AP/Antonio Calanni Foto: Tanjug/AP/Antonio Calanni Foto: Tanjug/AP/Antonio Calanni
