"Nije se borio za vlast, već za ime svog naroda": Obeleženo 200 godina od rođenja Svetozara Miletića

Ministarka za rad i predsednica Odbora Vlade Srbije za negovanje tradicija Oslobodilačkih ratova Milica Đurđević Stamenkovski prisustvovala je polaganju venaca na grobu advokata i političara Svetozara Miletića na Uspenskom groblju u Novom Sadu, povodom obeležavanja 200 godina od njegovog rođenja.

Lik Miletića predstavljaju institucije koje je gradio i politička hrabrost koju je ostavio, izjavila je Milica Đurđević Stamenkovski. Foto: Fonet/Katarina Mihajlović Foto: Fonet/Katarina Mihajlović Foto: Fonet/Katarina Mihajlović Istakavši da je Miletić "jedan od najvećih sinova srpske političke i nacionalne misli", ona je naglasila da se nije borio za vlast, već za ime svog naroda, za njegova prava, dostojanstvo i slobodu. " Svetozar Miletić pripada generaciji