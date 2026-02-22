Apostolović: Do juna ispuniti obaveze na putu ka EU, kamen spoticanja pravosudni zakoni

Ambasador Srbije pri Evropskoj uniji i šef Operativnog tima Danijel Apostolović ocenio je danas da postoji volja i energija kao nikada do sada da se realizuju postavljeni ciljevi na evropskom putu Srbije, dodajući da je Brisel i dalje kritičan prema setu pravosudnih zakona, kao i da je važno da se to pitanje reši što pre, kako bi se klaster 3 vratio na dnevni red. On je naveo da ispunjavanje svih obaveza iz oblasti vladavine prava do juna ostaje ključni cilj Srbije