Koliko je koštao Beogradski sat koji je noćas postavljen na Trgu republike? Posao je dobio novi izvođač umesto firme u blokadi

Nova pre 4 sati
Koliko je koštao Beogradski sat koji je noćas postavljen na Trgu republike? Posao je dobio novi izvođač umesto firme u blokadi…

Grad Beograd dodelio je novi ugovor za nabavku, montažu i puštanje u rad takozvanog Beogradskog sata, jer jedna od firmi koja je prvobitno dobila posao koji se ticao upravo livenja sata, nije mogla da ga obavi. Posao je bio vredan 9,9 miliona dinara bez PDV-a, a dobile su ga dve firme.

Prethodnim ugovorom, kompanije Electra M&B d.o.o. i Primus BMJ d.o.o. su dobile posao vredan deset miliona dinara bez PDV-a, dok je ovoga puta umesto Primus BMJ-a posao dobila Livnica Jeremić 1927 d.o.o. Prema ugovoru, Livnica Jeremić ima zadatak da obavi 17 odsto posla dok sve drugo obavlja Electra M&B d.o.o. Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić je ranije govorio o problemu sa kompanijom „Primus BMJ“ i tome da ona neće moći da izvrši posao. Šapić je krajem
