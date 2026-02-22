Kostov izazvao ludnicu na Marakani, Zvezda vodi u derbiju!

Fudbaleri Crvene zvezde u nedelju od 17 sati na stadionu "Rajko Mitić" dočekuju Partizan u okviru 24. kola Superlige Srbije.

Biće to 178. večiti derbi, a pobednik će napraviti značajan korak ka šampionskoj tituli, dok bi remi nešto više odgovarao crveno-belima. Zvezda je pred početak ovog kola bila prva na tabeli sa bodom više od drugoplasiranog Partizana. Crvene zvezda - Partizan Stadion: Rajko Mitić; Sudija: Pavle Ilić Crvena zvezda : Mateus – Seol, Veljković, Eraković, Tiknizijan – Krunić, Elšnik – Ovusu, Kostov, Katai – Arnautović. Partizan: Milošević – Milić, Mitrović, Simić -