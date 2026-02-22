Nvora oduševio i nasmejao sve, poklonio medalju dečaku iz publike: "Slaviću kako mi kažu u autobusu..."

Nova pre 4 sati
Nvora oduševio i nasmejao sve, poklonio medalju dečaku iz publike: "Slaviću kako mi kažu u autobusu..."

Džordan Nvora, krilni košarkaš Zvezde, osvojio je MVP nagradu za partije u Kupu Radivoja Koraća, ali je oduševio i potezom posle finala.

Zvezda je u Nišu savladala Megu sa 106:84, Nvora je u finalu blistao sa 29 poena i šest skokova, a veliku pažnju privukao je i njegov gospodski gest posle utakmice. Džordan je svoju medalju poklonio dečaku iz publike, a veruje da jednog dana može postati veliki šampion. "Video sam klince kako nas bodre. Znam da će njemu mnogo značiti da ima to. Možda on jednog dana postane velika zvezda. Tu smo da se podržavamo", rekao je Nvora pred novinarima. Trofeje je već
Danas pre 4 sati
Danas pre 4 sati
Danas pre 6 sati
Kurir pre 1 sat
IndeksOnline pre 2 sata
Telegraf pre 2 sata
Danas pre 4 sati
Danas pre 4 sati