Srbin o čijem nokautu bruji Amerika otkrio: "Razgovarao sam sa Trampom, dolazim u Beograd"

Nova pre 35 minuta
Srbin o čijem nokautu bruji Amerika otkrio: "Razgovarao sam sa Trampom, dolazim u Beograd"

Uroš Medić, srpski MMA borac, izazvao je pravu lavinu reakcija pobedom nad Džefom Nilom na UFC događaju u Hjustonu, nakon čega je usledila krajnje zanimljiva situacija.

Medić je nakon nokauta u prvoj rundi otkrio da nije sve tako savršeno, te da ima jedan veliki problem u SAD: "Imigraciona me drži, još uvek ne mogu da putujem. Ovo je moja molba za pomoć, gospodine predsedniče, ukoliko gledate ovo, molim vas, moramo ići u Beograd na leto na UFC", poručio je Medić nakon borbe. A potom je usledila nova informacija, i to nakon razgovora sa Donaldom Trampom: "Upravo sam završio razgovor sa predsednikom Amerike Donaldom Trampom,
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Alkohol, doping, problemi... Garsija je šampion sveta! FOTO/VIDEO

Alkohol, doping, problemi... Garsija je šampion sveta! FOTO/VIDEO

B92 pre 20 minuta
Garsija konačno demonstrirao ono što se očekivalo, a prošao je i AdmiralBet specijal

Garsija konačno demonstrirao ono što se očekivalo, a prošao je i AdmiralBet specijal

Sportske.net pre 1 sat
"Zapamtite dobro moje reči, sve ću vas nokautirati": Srbin zapretio usred Amerike

"Zapamtite dobro moje reči, sve ću vas nokautirati": Srbin zapretio usred Amerike

Mondo pre 45 minuta
Hrvat opet poražen - Strikland nokautirao Ernandeza, pa poručio: "Hoću da budem kao on" VIDEO

Hrvat opet poražen - Strikland nokautirao Ernandeza, pa poručio: "Hoću da budem kao on" VIDEO

B92 pre 1 sat
Srpski MMA borac pobedio nokautom, pa razgovarao sa Trampom i poručio: "Srbijo, dolazimo".

Srpski MMA borac pobedio nokautom, pa razgovarao sa Trampom i poručio: "Srbijo, dolazimo".

RTS pre 2 sata
„Srbijo, dolazimo“: Srpski MMA borac razgovarao sa Trampom i dobio pomoć od američkog predsednika!

„Srbijo, dolazimo“: Srpski MMA borac razgovarao sa Trampom i dobio pomoć od američkog predsednika!

Hot sport pre 2 sata
Srbin nagrađen šestocifrenom sumom novca! Evo koliko je para osvojio Uroš Medić za šou i brutalni nokaut

Srbin nagrađen šestocifrenom sumom novca! Evo koliko je para osvojio Uroš Medić za šou i brutalni nokaut

Kurir pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Donald Tramp

Sport, najnovije vesti »

Novak Đoković impresioniran dostignućem Norvežanina na ZOI (FOTO)

Novak Đoković impresioniran dostignućem Norvežanina na ZOI (FOTO)

Danas pre 5 minuta
Terzić najavio još moćniju Zvezdu: "Lestvica je podignuta, navijači hoće iskorak u Evropi"

Terzić najavio još moćniju Zvezdu: "Lestvica je podignuta, navijači hoće iskorak u Evropi"

Sportske.net pre 15 minuta
Drčelić posle Kupa: Ovo je važan trofej, koji nam daje zamajac za nastavak sezone

Drčelić posle Kupa: Ovo je važan trofej, koji nam daje zamajac za nastavak sezone

RTV pre 15 minuta
Radošić nakon osvojenog Kupa: Kodi je mentor, Kalinić uzor!

Radošić nakon osvojenog Kupa: Kodi je mentor, Kalinić uzor!

Hot sport pre 10 minuta
Rade piše: Kalinićev pečat na „Žućkovoj levici“

Rade piše: Kalinićev pečat na „Žućkovoj levici“

Sport klub pre 0 minuta