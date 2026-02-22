VIDEO Ovako je Zvezda povela u derbiju: Majstorija Kataija i sjajan udarac Kostova

Crvena zvezda je povela u 178. večitom derbiju sjajnim golom Kostova.

U samom finišu prvog poluvremena, na stadionu „Rajko Mitić“, mrežu Partizana zatresao je Vasilije Kostov i doneo crveno-belima prednost pred odlazak na odmor. Igrao se peti minut nadoknade kada je Zvezda stigla do vođstva, a najveće zasluge za gol idu Aleksandru Kataiju. Iskusni ofanzivac je najpre izveo slobodan udarac i pogodio živi zid, ali mu se lopta srećno odbila pravo u noge. U nastavku akcije pokazao je klasu – lako je izbacio iz igre Milana Vukotića, a
Ključne reči

Crvena Zvezda Partizan

