I u porazima se uči! Naše odbojkašice bile skoro ravnopravan rival iskusnijem protivniku!

Druga liga Istok 15.kolo Hala Kej Pirot : ŽOK Pirot - ŽOK Vranje 0:3 Sinoć je u sportskoj hali u Pirotu odigrana veoma zanimljiva i borbena utakmica između domaćeg ŽOK Pirot i gostujuće ekipe OK Vranje, koja je završena pobedom gostiju rezultatom 3:0 u setovima.

Već u prvom setu publika je mogla da uživa u uzbudljivoj i izjednačenoj igri — ŽOK Pirot je pružio snažan otpor, a rezultat 29:27 govori o velikoj borbenosti i želji domaćih igračica da iznenade protivnika. Ipak, u samoj završnici seta iskustvo i smirenost gostujuće ekipe došli su do izražaja. Da naš tim napreduje, dokaz je i to da je ovo bio kvalitetan meč odigran odbojci i sportskoj atmosferi. Obe ekipe su pokazale da vrede i da imaju potencijal za još bolje
