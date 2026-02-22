Faraž optužuje vladu da blokira njegove humanitarne akcije

Politika pre 54 minuta
Faraž optužuje vladu da blokira njegove humanitarne akcije

Lider britanskih reformista Najdžel Faraž optužio je danas britansku vladu da pokušava da spreči njegovu humanitarnu misiju

LONDON – Lider britanskih reformista Najdžel Faraž optužio je danas britansku vladu da pokušava da spreči njegovu humanitarnu misiju upućenu stanovnicima Čagoskih ostrva, navodeći da mu je onemogućeno da otputuje na ostrvo Il di Koan u arhipelagu Čagos. Faraž je, kako prenosi GB Njuz, otputovao na Maldive sa humanitarnom pomoći namenjenoj četvoro stanovnika arhipelaga Čagos koji pokušavaju da uspostave stalnu naseobinu na nenaseljenom ostrvu u arhipelagu, udaljenom
