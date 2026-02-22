Nove odluke Vrhovnog suda i Trampa o carinama: Kako će se one odraziti na Srbiju?

Radio 021 pre 23 minuta  |  Nedeljnik (Milica Rilak)
Nove odluke Vrhovnog suda i Trampa o carinama: Kako će se one odraziti na Srbiju?

Vrhovni sud Sjedinjenih Američkih Država presudio je da je administracija predsednika Donalda Trampa izgubila pravni osnov za zadržavanje recipročnih carina, među kojima je i ona od 35 odsto na robu iz Srbije.

Tramp je nekoliko sati po objavljivanju presude odgovorio najavom da će umesto "recipročnih" uvesti opštu (globalnu) carinu na uvoz robe od 10 odsto na osnovu trgovinskog propisa pod nazivom Član 122. Dok bi ovo značajno snižavanje carinske stope moglo da donese olakšanje za srpske kompanije, proces povraćaja novca uplaćenog od avgusta 2025. godine ostaje neizvestan i pravno zamršen, piše Nedeljnik. Kako je Srbija "zaradila" stopu od 35 odsto Tramp je recipročne
