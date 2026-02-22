Predstavnici Grada, Pokrajine i Republike položili vence na grob Svetozara Miletića na Uspenskom groblju

Predstavnici Grada Novog Sada, Pokrajine i Republike položili su danas vence kod Miletićevog grobnog mesta na Uspenskom groblju.

Venci su položeni u okviru državne ceremonije obeležavanja 200 godina od rođenja Svetozara Miletića "Svetozar Miletić je jedna od najznačajnijih ličnosti u istoriji Novog Sada. On je simbol slobode, prava i jedinstva srpskog naroda. On je Novi Sad učinio političkim i kulturnim centrom Srba u tadašnjoj Ugarskoj. Njegova borba za slobodu, ravnopravnost i ujedinjenje bila je istrajna i odvažna, čak i kada je zbog svojih stavova dva puta nasilno uklanjan sa mesta