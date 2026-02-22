Predstavnici Grada, Pokrajine i Republike položili vence na grob Svetozara Miletića na Uspenskom groblju

Radio 021 pre 2 sata  |  021.rs
Predstavnici Grada, Pokrajine i Republike položili vence na grob Svetozara Miletića na Uspenskom groblju

Predstavnici Grada Novog Sada, Pokrajine i Republike položili su danas vence kod Miletićevog grobnog mesta na Uspenskom groblju.

Venci su položeni u okviru državne ceremonije obeležavanja 200 godina od rođenja Svetozara Miletića "Svetozar Miletić je jedna od najznačajnijih ličnosti u istoriji Novog Sada. On je simbol slobode, prava i jedinstva srpskog naroda. On je Novi Sad učinio političkim i kulturnim centrom Srba u tadašnjoj Ugarskoj. Njegova borba za slobodu, ravnopravnost i ujedinjenje bila je istrajna i odvažna, čak i kada je zbog svojih stavova dva puta nasilno uklanjan sa mesta
Otvori na 021.rs

Povezane vesti »

Danas protest „Dalje ruke od Miletića“ ispred Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu

Danas protest „Dalje ruke od Miletića“ ispred Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu

Nedeljnik pre 24 minuta
Ministarka Đurđević Stamenkovski prisustvovala polaganju venaca na grobu Svetozara Miletića

Ministarka Đurđević Stamenkovski prisustvovala polaganju venaca na grobu Svetozara Miletića

Danas pre 1 sat
„Dvesta godina - isti zahtevi“: Novosađani obeležili dva veka od rođenja Svetozara Miletića

„Dvesta godina - isti zahtevi“: Novosađani obeležili dva veka od rođenja Svetozara Miletića

Nova pre 1 sat
Ministarka Đurđević Stamenkovski prisustvovala polaganju venaca na grobu Svetozara Miletića

Ministarka Đurđević Stamenkovski prisustvovala polaganju venaca na grobu Svetozara Miletića

Serbian News Media pre 1 sat
Stamenkovski: Dokle god čuvamo jedinstvo, živeće politika za koju se Miletić žrtvovao

Stamenkovski: Dokle god čuvamo jedinstvo, živeće politika za koju se Miletić žrtvovao

Euronews pre 2 sata
U Novom Sadu počelo obeležavanje dva veka od rođenja Svetozara Miletića. Gradonačelnik Mićin: Miletić je jedna od…

U Novom Sadu počelo obeležavanje dva veka od rođenja Svetozara Miletića. Gradonačelnik Mićin: Miletić je jedna od najznačajnijih ličnosti u istoriji.

Dnevnik pre 2 sata
Predstavnici Grada, Pokrajine i Republike položili vence na grob Svetozara Miletića na Uspenskom groblju

Predstavnici Grada, Pokrajine i Republike položili vence na grob Svetozara Miletića na Uspenskom groblju

In medija pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi Sad

Vojvodina, najnovije vesti »

Danas protest „Dalje ruke od Miletića“ ispred Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu

Danas protest „Dalje ruke od Miletića“ ispred Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu

Nedeljnik pre 24 minuta
Lepe vesti iz Taraša, dobrodošao kući, Prvoje! U Taraš se vratio vesnik proleća i radosti Taraš

Lepe vesti iz Taraša, dobrodošao kući, Prvoje! U Taraš se vratio vesnik proleća i radosti Taraš

Volim Zrenjanin pre 39 minuta
Raspored sahrana za ponedeljak, 23. februar

Raspored sahrana za ponedeljak, 23. februar

Radio 021 pre 29 minuta
Jubilarna 40. Gusanijada u Mokrinu donela novog šampiona – slavio gusan Kobra - Svemirac

Jubilarna 40. Gusanijada u Mokrinu donela novog šampiona – slavio gusan Kobra - Svemirac

RTV pre 49 minuta
Ministarka Đurđević Stamenkovski prisustvovala polaganju venaca na grobu Svetozara Miletića

Ministarka Đurđević Stamenkovski prisustvovala polaganju venaca na grobu Svetozara Miletića

Danas pre 1 sat