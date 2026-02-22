Kragujevčanke uspešno započele prolećni deo prvenstva

Ritam grada Kg pre 42 minuta
Kragujevčanke uspešno započele prolećni deo prvenstva

Rukometašice Radničkog su u susretu 13. kola Super B rukometne lige rutinskom igrom savladale imenjaka iz Beograda, ekipu SUŽR Radnički rezultatom 38:31, poluvreme 21:14.

Kragujevčanke se sa utakmicom manje nalaze na drugom mestu na tabeli sa uknjiženih 19 bodova. Na startu šampionata, kragujevački Radnički je nakon neizvesnog duela sa dosta preokreta savladao imenjaka iz Beograda sa dva gola razlike, pa su crvene u meč ušle sa velikom dozom respekta. Susret je započeo efikasno, odbrane nisu bile bolji deo tima, gde u 4. minutu domaće igračice imaju plus 2 (5:3). Nakon perioda izjednačene igre, pri rezultatu 7:5 u 9. minutu,
Otvori na ritamgrada.rs

Povezane vesti »

Podela plena u šumadijskom derbiju

Podela plena u šumadijskom derbiju

RTK pre 7 minuta
Rukomet: Šumadijski derbi okončan remijem

Rukomet: Šumadijski derbi okončan remijem

Kragujevačke pre 32 minuta
Rukomet: Kragujevčanke uspešno započele prolećni deo prvenstva

Rukomet: Kragujevčanke uspešno započele prolećni deo prvenstva

Kragujevačke pre 32 minuta
Podela bodova u šumadijskom rukometnom derbiju

Podela bodova u šumadijskom rukometnom derbiju

Ritam grada Kg pre 37 minuta
Podela plena u šumadijskom rukometnom derbiju

Podela plena u šumadijskom rukometnom derbiju

Glas Šumadije pre 3 sata
Kragujevčanke uspešno startovale u prolećnom delu

Kragujevčanke uspešno startovale u prolećnom delu

Glas Šumadije pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Rukomet

Regioni, najnovije vesti »

Udruženja poljoprivrednika u blokadama od utorka pojačavaju protest

Udruženja poljoprivrednika u blokadama od utorka pojačavaju protest

Insajder pre 32 minuta
Udruženja poljoprivrednika u blokadama od utorka pojačavaju protest

Udruženja poljoprivrednika u blokadama od utorka pojačavaju protest

Danas pre 12 minuta
InfoKG 7 dana: Rekonstrukcija Druge tehničke, stiže treći superkompjuter, novi ultrazvučni aparat, snirana rupa, blokade…

InfoKG 7 dana: Rekonstrukcija Druge tehničke, stiže treći superkompjuter, novi ultrazvučni aparat, snirana rupa, blokade poljoprivrednika...

InfoKG pre 27 minuta
Poljoprivrednici od utorka radikalizuju svoj protest

Poljoprivrednici od utorka radikalizuju svoj protest

N1 Info pre 27 minuta
Poljoprivrednici od utorka radikalizuju protest: Biće blokirane nove deonice

Poljoprivrednici od utorka radikalizuju protest: Biće blokirane nove deonice

Radio 021 pre 2 minuta