Kragujevčanke uspešno započele prolećni deo prvenstva

Rukometašice Radničkog su u susretu 13. kola Super B rukometne lige rutinskom igrom savladale imenjaka iz Beograda, ekipu SUŽR Radnički rezultatom 38:31, poluvreme 21:14.

Kragujevčanke se sa utakmicom manje nalaze na drugom mestu na tabeli sa uknjiženih 19 bodova. Na startu šampionata, kragujevački Radnički je nakon neizvesnog duela sa dosta preokreta savladao imenjaka iz Beograda sa dva gola razlike, pa su crvene u meč ušle sa velikom dozom respekta. Susret je započeo efikasno, odbrane nisu bile bolji deo tima, gde u 4. minutu domaće igračice imaju plus 2 (5:3). Nakon perioda izjednačene igre, pri rezultatu 7:5 u 9. minutu,