Nova Trampova provokacija – najavio da šalje bolnički brod na Grenland

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da sarađuje sa guvernerom Luizijane Džefom Lendrijem, kako bi poslao bolnički brod na Grenland, dansku teritoriju za koju je više puta ranije izjavio da želi da pripoji SAD.

Plan da pošalje bolnički brod na Grenland, Donald Tramp je objavio na društvenim mrežama. "U saradnji sa fantastičnim guvernerom Luizijane Džefom Lendrijem poslaćemo sjajan bolnički brod na Grenland da se brine o mnogim ljudima koji su bolesni, a o kojima se tamo ne brine. Na putu je", objavio je šef Bele kuće na društvenim mrežama uz ilustraciju mornaričkog bolničkog broda USNS Mercy. Trampova objava usledila je nekoliko sati nakon što je danska Zajednička