Nova Trampova provokacija – najavio da šalje bolnički brod na Grenland

RTS pre 1 sat
Nova Trampova provokacija – najavio da šalje bolnički brod na Grenland

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da sarađuje sa guvernerom Luizijane Džefom Lendrijem, kako bi poslao bolnički brod na Grenland, dansku teritoriju za koju je više puta ranije izjavio da želi da pripoji SAD.

Plan da pošalje bolnički brod na Grenland, Donald Tramp je objavio na društvenim mrežama. "U saradnji sa fantastičnim guvernerom Luizijane Džefom Lendrijem poslaćemo sjajan bolnički brod na Grenland da se brine o mnogim ljudima koji su bolesni, a o kojima se tamo ne brine. Na putu je", objavio je šef Bele kuće na društvenim mrežama uz ilustraciju mornaričkog bolničkog broda USNS Mercy. Trampova objava usledila je nekoliko sati nakon što je danska Zajednička
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

Tramp najavio da šalje bolnički brod na Grenland

Tramp najavio da šalje bolnički brod na Grenland

RTV pre 30 minuta
Tramp najavio da šalje bolnički brod na Grenland

Tramp najavio da šalje bolnički brod na Grenland

Euronews pre 25 minuta
Tramp najavio da šalje bolnički brod na Grenland

Tramp najavio da šalje bolnički brod na Grenland

Vesti online pre 5 minuta
Trump najavio slanje američkog bolničkog broda na Grenland

Trump najavio slanje američkog bolničkog broda na Grenland

SEEbiz pre 1 sat
Tramp najavio da šalje bolnički brod na Grenland

Tramp najavio da šalje bolnički brod na Grenland

Sputnik pre 1 sat
Evakuacija; Tramp šalje brod na Grenland

Evakuacija; Tramp šalje brod na Grenland

B92 pre 2 sata
Tramp najavio da šalje bolnički brod na Grenland

Tramp najavio da šalje bolnički brod na Grenland

Politika pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

GuvernerBela kućaDanskaGrenlandDonald Tramp

Svet, najnovije vesti »

Globalna saradnja u doba geopolitičkih poremećaja: Tramp je raspršio sve nade

Globalna saradnja u doba geopolitičkih poremećaja: Tramp je raspršio sve nade

Danas pre 0 minuta
„Mislila sam da ću umreti i ostaviti dete bez majke“: Žene iz sirijske alavitske manjine govore o otmicama i silovanju

„Mislila sam da ću umreti i ostaviti dete bez majke“: Žene iz sirijske alavitske manjine govore o otmicama i silovanju

N1 Info pre 0 minuta
Odjekuju eksplozije - Poljska podigla avione FOTO/VIDEO

Odjekuju eksplozije - Poljska podigla avione FOTO/VIDEO

B92 pre 0 minuta
"Teroristički napad"; Šire se stravični snimci: Raste broj povređenih FOTO/VIDEO

"Teroristički napad"; Šire se stravični snimci: Raste broj povređenih FOTO/VIDEO

B92 pre 0 minuta
Tramp najavio da šalje bolnički brod na Grenland

Tramp najavio da šalje bolnički brod na Grenland

RTV pre 30 minuta