Veliki povratak Njujorka, Branson čovek odluke protiv Hjustona

Košarkaši Njujork niksa savladali su Hjuston roketse rezultatom 108:106 (27:21, 26:33. 22:37, 33:15) u neizvesnoj završnici u "Medison skver gardenu", a trijumf je doneo Džejlen Branson pogotkom na 29 sekundi do kraja.

Niksi su bolje otvorili meč i u prvoj četvrtini imali šest poena prednosti, ali su gosti iz Teksasa postepeno preuzeli kontrolu. Do poluvremena su stekli minimalnu prednost, a u trećoj deonici u potpunosti nametnuli ritam i stigli do plus 14. Predvodio ih je Kevin Durent, koji je pogađao sa svih pozicija, dok je odbrana Njujorka u tom periodu bila bez rešenja. Ipak, u poslednjoj četvrtini domaćin je zaigrao angažovanije u defanzivi i postepeno topio zaostatak. Uz