Veliki povratak Njujorka, Branson čovek odluke protiv Hjustona

RTS pre 18 minuta
Veliki povratak Njujorka, Branson čovek odluke protiv Hjustona

Košarkaši Njujork niksa savladali su Hjuston roketse rezultatom 108:106 (27:21, 26:33. 22:37, 33:15) u neizvesnoj završnici u "Medison skver gardenu", a trijumf je doneo Džejlen Branson pogotkom na 29 sekundi do kraja.

Niksi su bolje otvorili meč i u prvoj četvrtini imali šest poena prednosti, ali su gosti iz Teksasa postepeno preuzeli kontrolu. Do poluvremena su stekli minimalnu prednost, a u trećoj deonici u potpunosti nametnuli ritam i stigli do plus 14. Predvodio ih je Kevin Durent, koji je pogađao sa svih pozicija, dok je odbrana Njujorka u tom periodu bila bez rešenja. Ipak, u poslednjoj četvrtini domaćin je zaigrao angažovanije u defanzivi i postepeno topio zaostatak. Uz
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

Detroit ne da prvo mesto, domaći teren u celom plej-ofu gotovo siguran

Detroit ne da prvo mesto, domaći teren u celom plej-ofu gotovo siguran

RTS pre 43 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaNjujork

Sport, najnovije vesti »

Veliki povratak Njujorka, Branson čovek odluke protiv Hjustona

Veliki povratak Njujorka, Branson čovek odluke protiv Hjustona

RTS pre 18 minuta
Siti zakuvao borbu za titulu i iskoristio kiks Arsenala

Siti zakuvao borbu za titulu i iskoristio kiks Arsenala

RTS pre 3 minuta
178. večiti derbi Crvena zvezda - Partizan: Meč koji može da prelomi sezonu, ko sudi i šta kažu kladionice

178. večiti derbi Crvena zvezda - Partizan: Meč koji može da prelomi sezonu, ko sudi i šta kažu kladionice

Mondo pre 18 minuta
Alkaras nezadrživ u 2026, da li Siner (za sada) zaostaje

Alkaras nezadrživ u 2026, da li Siner (za sada) zaostaje

Sport klub pre 29 minuta
(VIDEO) Rasističke uvrede Fofani zbog crvenog kartona

(VIDEO) Rasističke uvrede Fofani zbog crvenog kartona

Sport klub pre 3 minuta