Apostolović: Do juna ispuniti obaveze na putu ka EU, kamen spoticanja pravosudni zakoni

BEOGRAD - Ambasador Srbije pri Evropskoj uniji i šef Operativnog tima Danijel Apostolović ocenio je danas da postoji volja i energija kao nikada do sada da se realizuju postavljeni ciljevi na evropskom putu Srbije, dodajući da je Brisel i dalje kritičan prema setu pravosudnih zakona, kao i da je važno da se to pitanje reši što pre, kako bi se klaster 3 vratio na dnevni red.

On je naveo da ispunjavanje svih obaveza iz oblasti vladavine prava do juna ostaje ključni cilj Srbije na putu ka Evropskoj uniji. "Ključna poruka za mene je cilj koji je predsednik Vučić postavio, a to je da se sve obaveze iz oblasti vladavine prava ispune do juna. Tu je dosta zakona, veliki broj strateških dokumenata, ali i dokaz primene zakona", rekao je Apostolović za RTS. Poručio je da se poseban akcenat stavlja na ispunjavanje preostalih preporuka ODIHR-a.