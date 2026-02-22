Poljoprivrednici blokirali puteve na više mesta u Srbiji; Glamočić: Neće biti prihvaćeni ultimatumi

RTV pre 2 sata  |  Tanjug
Poljoprivrednici blokirali puteve na više mesta u Srbiji; Glamočić: Neće biti prihvaćeni ultimatumi

BEOGRAD - Proizvođači mleka i poljoprivrednici i danas su na više mesta u Srbiji nastavili proteste i blokade puteva.

Protesti održani u Mačvi, u Kraljevu, gde je bio blokiran saobraćaj u Zaklopači kod petlje Vrba, a blokirani su i putevi u selima Cerovac, Bare i Gornja Sabanta, koji iz pravca Kragujevca vode prema Topoli, Gornjem Milanovcu i Jagodini, kao i glavna raskrsnica u opštini Rača, prenosi RTS. Udruženja poljoprivrednika koji su u protestima održala su u subotu uveče sastanak u Mrčajevcima na kome su, kako prenose mediji, doneli odluku da će od utorka radikalizovati
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Poljoprivrednici od utorka radikalizuju protest: „Duže blokade puteva, moguće i nove lokacije“

Poljoprivrednici od utorka radikalizuju protest: „Duže blokade puteva, moguće i nove lokacije“

Newsmax Balkans pre 42 minuta
Poljoprivrednici u Srbiji nastavili proteste, ministar poručuje da ultimatumi neće biti prihvaćeni

Poljoprivrednici u Srbiji nastavili proteste, ministar poručuje da ultimatumi neće biti prihvaćeni

Vesti online pre 1 sat
Poljoprivrednici u Srbiji nastavili proteste, ministar poručuje da ultimatumi neće biti prihvaćeni

Poljoprivrednici u Srbiji nastavili proteste, ministar poručuje da ultimatumi neće biti prihvaćeni

Sputnik pre 1 sat
Poljoprivrednici iz Majura, Štitara, Slepčevića i Tabanovića blokirali raskrsnicu kod Sokine kafane

Poljoprivrednici iz Majura, Štitara, Slepčevića i Tabanovića blokirali raskrsnicu kod Sokine kafane

Šabačke novosti pre 2 sata
Paori izlaze na ulicu: Ovi putevi će biti blokirani

Paori izlaze na ulicu: Ovi putevi će biti blokirani

Pravda pre 2 sata
Poljoprivrednici najavljuju radikalizaciju protesta: Sve počinje u utorak

Poljoprivrednici najavljuju radikalizaciju protesta: Sve počinje u utorak

Ozon press pre 3 sata
Udruženja poljoprivrednika radikalizuju protest: Saopšteno i koji će putevi biti blokirani od utorka

Udruženja poljoprivrednika radikalizuju protest: Saopšteno i koji će putevi biti blokirani od utorka

Insajder pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

RTSJagodinaKraljevoKragujevacMlekoTopola

Regioni, najnovije vesti »

U toku blokada puta u Resniku

U toku blokada puta u Resniku

Glas Šumadije pre 27 minuta
Poljoprivrednici od utorka radikalizuju protest: „Duže blokade puteva, moguće i nove lokacije“

Poljoprivrednici od utorka radikalizuju protest: „Duže blokade puteva, moguće i nove lokacije“

Newsmax Balkans pre 42 minuta
DOBRA VEST: Nađen donor matičnih ćelija za jedno od troje obolelih iz Niša

DOBRA VEST: Nađen donor matičnih ćelija za jedno od troje obolelih iz Niša

Glas juga pre 22 minuta
SNS angažovala kriminalce u Dragačevu, oglasili se i studenti Nepoznata lica sa palicama i pod kapuljačama provocirala i…

SNS angažovala kriminalce u Dragačevu, oglasili se i studenti Nepoznata lica sa palicama i pod kapuljačama provocirala i pratila studente u Guči

Ozon press pre 37 minuta
(Foto) Ni Zlatibor, ni Kopaonik - ova srpska planina je sve češći izbor turista. Biser prirode, mesto za aktivan odmor i…

(Foto) Ni Zlatibor, ni Kopaonik - ova srpska planina je sve češći izbor turista. Biser prirode, mesto za aktivan odmor i tradicionalna jela

Dnevnik pre 42 minuta