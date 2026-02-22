U Srbiji pretežno oblačno i toplije, najviše do 13 stepeni

NOVI SAD - U Srbiji će danas iznad većeg dela biti pretežno oblačno i toplije, jutarnja temperatura biće od -1 do dva, a najviša dnevna od pet do 13 stepeni, saopštio je danas Republički hidrometeorološki zavod Srbije.

Ujutro i pre podne u brdsko-planinskim predelima tek ponegde se očekuje slab sneg ili kiša, a na severozapadu Srbije i u Negotinskoj Krajini sunčani intervali, dok će uveče u većem delu doći do razvedravanja, osim na severu gde će se zadržati oblačno, a u toku noći je ponegde moguća i slaba kratkotrajna kiša. I u Beogradu će biti pretežno oblačno i toplije, uveče delimično razvedravanje, uz jutarnju temperaturu oko dva i najvišu oko 10 stepeni. U glavnom gradu će