Poljoprivrednici iz Majura, Štitara, Slepčevića i Tabanovića blokirali raskrsnicu kod Sokine kafane

Poljoprivredni proizvođači danima blokiraju saobraćajnice zbog niskih otkupnih cena mleka.

Danas se još jedno mesto u Šapcu priključilo blokadi, a ako se nešto ne promeni – sledi radikalizacija od utorka, najavili su. Poljoprivrednici šabačkog kraja izašli su danas u podne na protest, od 12 do 15 časova bila je blokirana raskrsnica kod Sokine kafane, a kao drugo mesto u Šapcu koje se priključilo blokadi. Bile su blokirane saobraćajnice Šabac-Loznica i Šabac-Bogatić. Blokiraće po nekoliko sati sve do utorka, ako se nešto ne promeni – radikalizacija