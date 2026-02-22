Poljoprivrednici od utorka radikalizuju svoj protest

Poljoprivrednici od utorka radikalizuju svoj protest

Na sastanku održanom sinoć u Mrčajevcima prisustvovalo je 32 udruženja poljoprivrednika i predstavnika poljoprivrednika sa blokada koje su u toku.

Doneta je odluka da se u utorak 24.02.2026 u 10h stupi u radikalizaciju protesta, naveli su poljoprivrednici. Udruženja i poljoprivrednici koji će izaći u utorak su: Šajkača – Bresnica Udruženje proizvođača mleka Šumadije i Pomoravlja Naše mleko Udruženje za spas i opstanak stočara Zapadne Srbije Udruženje povrtara Zablaće Stig – Požarevac Lunovo selo – Užice Zlatibor -Mačkat Cerovac Svilajnac Gornja Sabanta Rača Bare Takovo Susek Obrenovac Novoseljanski paori
