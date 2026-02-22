Ne pomaže ni gol Miloševića: Verderov brodolom do zone ispadanja

Sport klub pre 4 sati  |  Autor: Ognjen Bojić
Fudbaleri Sankt Paulija pobedili su kao domaćini Verder rezultatom 2:1 (0:0) u meču 23. kola Bundeslige.

Srpski napadač Jovan Milošević ušao je u igru u 61. minutu umesto Marka Grila i samo nekoliko desetina sekundi kasnije postigao gol. Pozajmljeni fudbaler Štutgarta je potom u 76. minutu dobio i žuti karton. Gosti iz Bremena su tokom celog meča bili opasniji tim, ali nisu uspeli da prekinu seriju loših rezultata. Ekipa koju kao trener vodi Danijel Tijune nije pobedila ni na jednom od 13 prethodnih utakmica. Sankt Pauli je do pobede došao zahvaljujući pogocima u
