Šampionska Zvezda: Kostov i Katai blistali, Partizan pregažen

Fudbaleri Crvene zvezde ubedljivo su savladali Partizan 3:0 (1:0) u 178. večitom derbiju i došli do četiri boda prednosti u odnosu na komšije.

Veliki korak ka devetoj uzastopnoj tituli Superlige Srbije. Posle uvodne inicijative domaćina, crno-beli su sjajnim presingom uspeli da zbune rivala i unesu mu nesigurnost u defanzivnu liniju. Najbolja prilika propala je kada je Dragojevićev udarac po zemlji zaustavio Mateus, ali utisak je da se kapiten Partizana „ugurao“ do lopte ispred Andreja Kostića, koji je bio u boljoj poziciji. Nastavio je šampion u nastavku da steže obruč oko gola izabranika Nenada