SKener Partizan: Nevidljivi Vukotić, Milošević sprečio debakl

Solidno su se držali fudbaleri Partizana u 178. večitom derbiju do prvog pogotka Crvene zvezde u poslednjim trenucima prvog poluvremena.

Kasnije se sve raspalo u igri crno-belih, što je rezultiralo ubedljivim porazom 3:0 na stadionu ,,Rajko Mitić''. Probao je šef stručnog štaba Partizana Nenad Stojaković da iznenadi kolegu Dejana Stankovića, tako što je u startnih 11 stavio trojicu centralnih defanzivaca. Štoperski tandem činili su Stefan Mitrović i Stefan Milić, dok je Nikola Simić imao novu ulogu i pokrivao mesto zadnjeg veznog. Ispred je bio povratnik Saša Zdjelar, a kapiten Vanja Dragojević