SKener Partizan: Nevidljivi Vukotić, Milošević sprečio debakl

Sport klub pre 14 minuta  |  Autor: Aleksandar Pivljanin
SKener Partizan: Nevidljivi Vukotić, Milošević sprečio debakl

Solidno su se držali fudbaleri Partizana u 178. večitom derbiju do prvog pogotka Crvene zvezde u poslednjim trenucima prvog poluvremena.

Kasnije se sve raspalo u igri crno-belih, što je rezultiralo ubedljivim porazom 3:0 na stadionu ,,Rajko Mitić''. Probao je šef stručnog štaba Partizana Nenad Stojaković da iznenadi kolegu Dejana Stankovića, tako što je u startnih 11 stavio trojicu centralnih defanzivaca. Štoperski tandem činili su Stefan Mitrović i Stefan Milić, dok je Nikola Simić imao novu ulogu i pokrivao mesto zadnjeg veznog. Ispred je bio povratnik Saša Zdjelar, a kapiten Vanja Dragojević
Otvori na sportklub.rs

Povezane vesti »

Barselona iskoristila kiks Reala: Blaugrana se pobedom nad Levanteom vratila na prvo mesto Primere

Barselona iskoristila kiks Reala: Blaugrana se pobedom nad Levanteom vratila na prvo mesto Primere

Kurir pre 9 minuta
Vojvodina u prašini, Partizan prokockao šansu: Crvena zvezda je sada neprikosnovena na vrhu tabele Superlige!

Vojvodina u prašini, Partizan prokockao šansu: Crvena zvezda je sada neprikosnovena na vrhu tabele Superlige!

Hot sport pre 9 minuta
Arsenal brutalan u derbiju severnog Londona: Tobdžije poslale jaku poruku Gvardioli i Sitiju

Arsenal brutalan u derbiju severnog Londona: Tobdžije poslale jaku poruku Gvardioli i Sitiju

Kurir pre 9 minuta
Veljković: "ila je ovo jedna od najboljih utakmica koju sam ikada igrao"

Veljković: "ila je ovo jedna od najboljih utakmica koju sam ikada igrao"

Sportske.net pre 4 minuta
Ocene Partizana: Stojaković imao plan za Zvezdu, ali sve je palo u vodu

Ocene Partizana: Stojaković imao plan za Zvezdu, ali sve je palo u vodu

Mondo pre 4 minuta
Stanković o starim vukovima, Kostovu i emocijama: "Moji cigani, moje delije"

Stanković o starim vukovima, Kostovu i emocijama: "Moji cigani, moje delije"

Nova pre 4 minuta
Strahinja Eraković posle derbija: "Pokazali smo da smo pet puta bolja ekipa"

Strahinja Eraković posle derbija: "Pokazali smo da smo pet puta bolja ekipa"

Mondo pre 14 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Dejan StankovićFudbalCrvena ZvezdaPartizanStefan MitrovićNikola Simićfk crvena zvezdaFk Partizan

Sport, najnovije vesti »

Dejan Stanković: Drugo poluvreme skoro perfektno, potrebno raditi na realizaciji šansi

Dejan Stanković: Drugo poluvreme skoro perfektno, potrebno raditi na realizaciji šansi

Danas pre 1 sat
Stojaković: Nemam komentar po pitanju ostavke, pogrešne odluke su nas koštale

Stojaković: Nemam komentar po pitanju ostavke, pogrešne odluke su nas koštale

Danas pre 19 minuta
(VIDEO) Zvezda ubedljivo slavila u derbiju i povećala prednost na tabeli u odnosu na Partizan

(VIDEO) Zvezda ubedljivo slavila u derbiju i povećala prednost na tabeli u odnosu na Partizan

Danas pre 2 sata
Delije podmetnule Grobarima transparent na kojem se spominje Franjo Tuđman (FOTO)

Delije podmetnule Grobarima transparent na kojem se spominje Franjo Tuđman (FOTO)

Danas pre 2 sata
Plamen na južnoj tribini prekinuo derbi na kratko

Plamen na južnoj tribini prekinuo derbi na kratko

Danas pre 2 sata