Liverpul na leđima Meklistera poneo "džak sreće" u Notingem, pobeda Fulama i baksuzluk Vulvsa

Fudbaleri Liverpula bili su ovog popodneva protagnosti najdramtičnije pobede od starta sezone pošto su u dubokoj nadokandi vremena stigli do tri boda na gostovanju Notingemu 1:0, golom Aleksa Mekalistera u dubokoj nadoknadi vremena.

Bilo je to nedugo nakon što je na bizaran način poništen gol istog fudbalera i malo je nedostajalo da ponovo bude poništen, međutim posle nešto dužeg većanja on je priznat. Ipak, veći deo meča nije slutio na trijumf Liverpula. Činjenica da im gori pod nogama za opstanak u ligi, a da im u goste dolazi aktuelni šampion Liverpul, dala je motiv više fudbalerima Notingema, koji su bili daleko bolji rival od gostiju sa "Enfilda". Već u trećem minutu zapretio je Kalum