Mogao je i Nemanja Radonjić da bude deo Zvezdinog velikog trijumfa, ali... Ovako je ispratio derbi

Kraj vikenda je obeležilo još jedno Zvezdino blistavo veče, a od povratka Dejana Stankovića na klupu Crvene zvezde, utisak je da srpski šampion iz meča u meč deluje sve moćnije i samouverenije, kako na domaćoj, tako i na evrolpskoj sceni.

Kao i obično, pobeda u večitom derbiju uvek ima poseban značaj, iako crno-beli i dalje kvalitetom značajno zaostaju za Crvenom zvezdom. Večeras na ''Marakani'' Zvezda je dobila 178. večiti derbi sa ubedljivih 3:0, posle mnogo bolje igre u drugom poluvremenu, tokom kog je Partizan mogao da doživi i ubedljiviji poraz, ali je golman Milošević u nekoliko navrata sjajnim intervencijama spasavao svoju mrežu. A umesto da Nemanja Radonjić bude deo svega toga na terenu,