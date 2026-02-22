Predsednik Crvene zvezde: ''Nismo zadovoljni posetom na tribinama!''

Crvena zvezda je danas uoči 178. večitog derbija održala sednicu Skupštine kluba, preneli smo i obraćanje generalnog direktora Zvezdana Terzića, a upečatljivu poruku je sa govornice poslao i predsednik Crvene zvezde Svetozar Mijailović.

Osim o ostvarenim rezultatima na terenu, Mijailović je govorio i o učešću kluba u brojnim humanitarnim akcijama, ali je imao i jednu zamerku, a vezana je za broj navijača koji dolazi na tribine ''Marakane''. U nastavku prenosimo njegov govor, objavljen na sajtu Crvene zvezde. ''Poštovani članovi Skupštine i uvaženi gosti, U godini koju sumiramo, navršilo se osam decenija Crvene zvezde. Svečano i dostojanstveno smo obeležili jubilej, akademijom, prvom monografijom,