Večiti rivali u direktnom okršaju za mesto na vrhu tabele

Sportske.net pre 30 minuta  |  Sportske.net
Danas od 17 časova na stadionu Rajko Mitić se igra 178. večiti derbi, koji može u velikoj meri da utiče na dalji tok sezone.

Crvenu zvezdu i Partizan uoči ovog duela deli samo jedan bod, pa bi pobeda u ovom susretu mogla da donese ne samo prvo mesto, već i psihološku prednost u finišu šampionata. Crveno-beli u derbi ulaze kao lideri Super lige, u sjajnoj formi. Dolaskom Dejana Stankovića na klupu, Zvezda je vezala tri ubedljive prvenstvene pobede, a sve je dodatno pojačano izuzetnim rezultatom u Evropi, gde su u plej-ofu Lige Evrope savladali Lil u gostima istim rezultatom kojim su
Drčelić posle Kupa: Ovo je važan trofej, koji nam daje zamajac za nastavak sezone

RTV pre 15 minuta
Ogromno interesovanje za Večiti derbi! Deluje da će tribine biti pune: Iz Zvezde pustili dodatni kontingent karata za istočnu…

Kurir pre 31 minuta
Željko Drčelić se oglasio posle osvajanja Kupa: Podsetio na uspone i padove, ali poruka je samo jedna

Mondo pre 30 minuta
"Voli Bog Lalata svog - neki vole da laju, ali junaci kao ja u Srbiji još traju"

Nova pre 6 minuta
Novi Pazar je goreo posle pobede protiv Vojvodine! Nestvarne scene: Navijači dočekali fudbalere, četa Nenada Lalatovića videla…

Kurir pre 6 minuta
Javio se Željko Drčelić posle osvajanja KRK i poslao poruku "delijama"

B92 pre 36 minuta
"Zvezda će pobediti i odmoriti neke igrače za Lil!" Darko Pančev pred 178. večiti derbi

Večernje novosti pre 6 minuta
Novak Đoković impresioniran dostignućem Norvežanina na ZOI (FOTO)

Danas pre 6 minuta
Terzić najavio još moćniju Zvezdu: "Lestvica je podignuta, navijači hoće iskorak u Evropi"

Sportske.net pre 16 minuta
Drčelić posle Kupa: Ovo je važan trofej, koji nam daje zamajac za nastavak sezone

RTV pre 15 minuta
Radošić nakon osvojenog Kupa: Kodi je mentor, Kalinić uzor!

Hot sport pre 11 minuta
As Reala preuzeo odgovornost za poraz u Pamploni, pa ide na pauzu od dva meseca

Sportske.net pre 1 minut