Žiru vratio mir Lilu pred Beograd, Nant prekinuo lošu seriju, raspucani remi u Nici

Sportske.net pre 1 sat  |  Sportske.net
Žiru vratio mir Lilu pred Beograd, Nant prekinuo lošu seriju, raspucani remi u Nici

Fudbaleri Lila vratili su osmeh na lice nakon ovonedeljnog poraza od Crvene zvezde u Ligi Evrope pošto su golom Olivijea Žirua slavili 1:0 na gostovanju Anžeu u meču 23. kola odigranom pred praznim tribinama.

Veliki nemir uneo je poraz od Crvene zvezde na "Pjer Morou" u redovima "doga" pa je pobeda u Anžeu bila neophodna kako bi se vratio osmeh na licu pred gostovanje u Beogradu predstojećeg četvrtka. Strelac odluke bio je Olivije Žiru u drugom minutu nadokande vremena prvog poluvremena, što se ispostavilo kao sasvim dovoljno za 11. trijumf u ligi i ostanak na petom mestu pored sve boljeg Rena. U istom terminu odigrana su još dva duela. Veliku pobedu za prekind crne
Otvori na sportske.net

Povezane vesti »

Zvezdan Terzić: Pssssssst!

Zvezdan Terzić: Pssssssst!

Sport klub pre 4 minuta
Zvezda razbila Partizan u derbiju: Katai bacao magiju na Marakani

Zvezda razbila Partizan u derbiju: Katai bacao magiju na Marakani

Mondo pre 1 sat
Žiru sa "kreča" spasilac Lila pred dolazak u Beograd VIDEO

Žiru sa "kreča" spasilac Lila pred dolazak u Beograd VIDEO

B92 pre 1 sat
Zvezda ubedljiva u 178. "večitom derbiju", Partizanu sreća okrenula leđa

Zvezda ubedljiva u 178. "večitom derbiju", Partizanu sreća okrenula leđa

RTS pre 1 sat
Fudbaleri Crvene zvezde pobedili Partizan u 178. večitom derbiju

Fudbaleri Crvene zvezde pobedili Partizan u 178. večitom derbiju

RTV pre 1 sat
Kostov, Arnautović i Katai režirali pobedu Zvezde nad Partizanom!

Kostov, Arnautović i Katai režirali pobedu Zvezde nad Partizanom!

Sputnik pre 1 sat
Plejmejker Zvezde sa severa gleda „večiti derbi“

Plejmejker Zvezde sa severa gleda „večiti derbi“

Sport klub pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalCrvena ZvezdaNantNicaLiga Evrope

Sport, najnovije vesti »

Dejan Stanković: Drugo poluvreme skoro perfektno, potrebno raditi na realizaciji šansi

Dejan Stanković: Drugo poluvreme skoro perfektno, potrebno raditi na realizaciji šansi

Danas pre 1 sat
Stojaković: Nemam komentar po pitanju ostavke, pogrešne odluke su nas koštale

Stojaković: Nemam komentar po pitanju ostavke, pogrešne odluke su nas koštale

Danas pre 19 minuta
(VIDEO) Zvezda ubedljivo slavila u derbiju i povećala prednost na tabeli u odnosu na Partizan

(VIDEO) Zvezda ubedljivo slavila u derbiju i povećala prednost na tabeli u odnosu na Partizan

Danas pre 2 sata
Delije podmetnule Grobarima transparent na kojem se spominje Franjo Tuđman (FOTO)

Delije podmetnule Grobarima transparent na kojem se spominje Franjo Tuđman (FOTO)

Danas pre 2 sata
Plamen na južnoj tribini prekinuo derbi na kratko

Plamen na južnoj tribini prekinuo derbi na kratko

Danas pre 2 sata