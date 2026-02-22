Danas slavimo Svetog Nikifora i Bele poklade: poslednjeg dana pred Veliki post, važno je da uradite ovo

Telegraf pre 23 minuta  |  Telegraf.rs
Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas obeležavaju dan Svetog mučenika Nikifora.

Ovaj praznik u narodu nosi naziv Bele poklade i označava poslednji dan pred početak Velikog posta. Bele poklade su važne baš zato što su uvod u Veliki post i poslednji dan kada se jede mrsna hrana. U narodu postoji verovanje da se na ovaj dan ljudi mire, da se pozivaju oni sa kojima smo u svađi i da se izgovara oproštaj. U pitanju nije samo formalnost već namera da se u Veliki post uđe u miru, bez tereta. Sveti Nikifor Ispovednik bio je carigradski patrijarh i
