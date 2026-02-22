Konačno, i nama da svane! U Srbiji sutra greje, temperatura će biti prava prolećna

Telegraf.rs/Tanjug
Konačno, i nama da svane! U Srbiji sutra greje, temperatura će biti prava prolećna

U Srbiji će u ponedeljak biti umereno do potpuno oblačno, malo toplije i suvo vreme, samo na jugu Srbije ujutro vedro uz slab mraz, dok će temperature biti od minus tri do 17 stepeni, saopštio je danas Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab i umeren vetar, zapadnih pravaca, dok se krajem dana i u toku noći na severu očekuje jače naoblačenje sa kišom. U Beogradu će biti umereno do potpuno oblačno i suvo vreme, sa najvišom dnevnom temperaturom oko 15 stepeni, a u toku noći očekuje se jače naoblačenje sa kišom. Od srede pa do kraja naredne nedelje biće suvo vreme sa sunčanim intervalima, uz porast dnevnih temperatura. (Telegraf.rs/Tanjug)
Pred nama je "februarski prevrat" Sneg, minus i ledena jutra stežu Srbiju, a onda nagli temperaturni zaokret: Kraj meseca donosi 20+ stepeni

Pred nama više sunčanih dana i dani bez minusa

Stiže nam velika promena, temperature će ići i do 20 stepeni: Prognoza Čubrila za poslednju nedelju februara

Stiže toplije vreme, temperature do 17 stepeni

Vremenski rolerkoster se nastavlja: U ponedeljak temperature od minus tri do 17 stepeni, tokom noći naoblačenje i kiša

Vremenska prognoza za ponedeljak, 23. februar: Oblačno i toplije sa slabim vetrom

Kragujevac: Vremenska prognoza za narednu sedmicu (od 23. februara do 1. marta)

Pred nama je "februarski prevrat" Sneg, minus i ledena jutra stežu Srbiju, a onda nagli temperaturni zaokret: Kraj meseca donosi 20+ stepeni

