Konačno, i nama da svane! U Srbiji sutra greje, temperatura će biti prava prolećna

U Srbiji će u ponedeljak biti umereno do potpuno oblačno, malo toplije i suvo vreme, samo na jugu Srbije ujutro vedro uz slab mraz, dok će temperature biti od minus tri do 17 stepeni, saopštio je danas Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab i umeren vetar, zapadnih pravaca, dok se krajem dana i u toku noći na severu očekuje jače naoblačenje sa kišom. U Beogradu će biti umereno do potpuno oblačno i suvo vreme, sa najvišom dnevnom temperaturom oko 15 stepeni, a u toku noći očekuje se jače naoblačenje sa kišom. Od srede pa do kraja naredne nedelje biće suvo vreme sa sunčanim intervalima, uz porast dnevnih temperatura. (Telegraf.rs/Tanjug)