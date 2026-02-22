"Maksimalno sam se dala za porodicu, očekivala sam..." Nadica Ademov iskreno o braku: "Dobila sam 15%"

Nadica Ademov gostovala je u emisiji "Magazin In" gde je, zajedno sa ostalim gošćama, sa Sanjom Marinković otvoreno govorila o muško-ženskim odnosima.

Kako je uvek iskrena i bez dlake na jeziku, tako je i sada priznala da je u pojedinim situacijama od svog partnera sa kojim ima dvoje dece očekivala više nego što je dobila. - Ja moram sve sama. Selili smo se iz jednog stana u drugi. Očekivala sam od njega 100% pomoći, a dobila 15% od njega, nije ništa uradio - rekla je pevačica. - On je za to vreme dogovarao moje nastupe, generalno se samo bavio ugovaranjem mojih nastupa. To su ta očekivanja koja imamo od