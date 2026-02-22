Oglasila se Elektrodistribucija: Ove ulice će sutra biti bez struje!
Telegraf pre 1 sat | Telegraf.rs
Elektrodistribucija Beograd najavila je isljučenje struje za 22. februar u dve opštine i po sledećem rasporedu.
Čukarica (08:30 - 16:00): Prvog Maja 4. deo: 10, 14, 36, 106, 110, 130, 160, 1-1, 11-15, 107-113. Naselje Velika Moštanica: Lipovačka 12, 18A, 22, 44, 21-25. Prvog Maja: 94-100,101-107. Prvog Maja 3. deo: 2-16, 34, 44, 1-3, 7. Novi Beograd (09:00-16:00): Bulevar Zorana Đinđića 48v. (Telegraf.rs)