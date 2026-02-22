OpenAI još lani identifikovao nalog vinovnika masakra u Kanadi: Zašto su prećutali istinu nadležnima?

Kompanija OpenAI saopštila je da je prošle godine razmatrala da obavesti Kraljevsku kanadsku konjičku policiju (RCMP) o aktivnosti korisnika Džesija van Rutselara, koji je nekoliko meseci kasnije počinio jednu od, kako je ocenjeno, "najsmrtonosnijih" pucnjava u školi u Britanskoj Kolumbiji.

OpenAI je identifikovao nalog Van Rutselara, inače transrodne osobe, u junu 2025. godine zbog kršenja politike korišćenja, konkretno "pomaganja u nasilnim aktivnostima", preneo je "Gardijan". Kompanija je tada zaključila da aktivnosti naloga ne predstavljaju neposredan i verodostojan rizik po druge, što je prag za prosleđivanje organima reda, i blokirala je nalog. Napad Van Rutselara se dogodio prošle nedelje, kada je 18-godišnjak ubio osmoro ljudi, uključujući