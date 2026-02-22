OpenAI još lani identifikovao nalog vinovnika masakra u Kanadi: Zašto su prećutali istinu nadležnima?

Telegraf pre 48 minuta  |  Telegraf Biznis/Tanjug
OpenAI još lani identifikovao nalog vinovnika masakra u Kanadi: Zašto su prećutali istinu nadležnima?

Kompanija OpenAI saopštila je da je prošle godine razmatrala da obavesti Kraljevsku kanadsku konjičku policiju (RCMP) o aktivnosti korisnika Džesija van Rutselara, koji je nekoliko meseci kasnije počinio jednu od, kako je ocenjeno, "najsmrtonosnijih" pucnjava u školi u Britanskoj Kolumbiji.

OpenAI je identifikovao nalog Van Rutselara, inače transrodne osobe, u junu 2025. godine zbog kršenja politike korišćenja, konkretno "pomaganja u nasilnim aktivnostima", preneo je "Gardijan". Kompanija je tada zaključila da aktivnosti naloga ne predstavljaju neposredan i verodostojan rizik po druge, što je prag za prosleđivanje organima reda, i blokirala je nalog. Napad Van Rutselara se dogodio prošle nedelje, kada je 18-godišnjak ubio osmoro ljudi, uključujući
Otvori na telegraf.rs

Pročitajte još

O „impresivnom nizu inicijativa“ baltičkih država: Može li Evropa da preživi bez odbrane SAD?

O „impresivnom nizu inicijativa“ baltičkih država: Može li Evropa da preživi bez odbrane SAD?

Danas pre 5 sati
Hokejaši Finske osvojili bronzu na ZOI

Hokejaši Finske osvojili bronzu na ZOI

Radio sto plus pre 1 dan
ZOI - Finci razbili Slovake i uzeli bronzu

ZOI - Finci razbili Slovake i uzeli bronzu

Sportske.net pre 1 dan
Hokejaši Finske osvojili bronzanu medalju

Hokejaši Finske osvojili bronzanu medalju

Politika pre 3 sata
Džejkobs posle 12 godina vratio zlato u Kanadu

Džejkobs posle 12 godina vratio zlato u Kanadu

Sport klub pre 4 sati
Kanađani osvojili zlatnu medalju u karlingu na ZOI

Kanađani osvojili zlatnu medalju u karlingu na ZOI

Radio sto plus pre 4 sati
"Ne idite u SAD dok je Tramp na vlasti!": Britanka sa vežećom vizom provela 6 nedelja u imigracionom pritvoru

"Ne idite u SAD dok je Tramp na vlasti!": Britanka sa vežećom vizom provela 6 nedelja u imigracionom pritvoru

Telegraf pre 5 sati

Ključne reči

KanadaGardijanchatgptpucnjava u skoliopenai

Najnovije vesti »

TSC dočekuje Čukarički: Vreme je da prekinemo lošu seriju kod kuće!

TSC dočekuje Čukarički: Vreme je da prekinemo lošu seriju kod kuće!

Kurir pre 4 minuta
Marija Šerifović i Jovana Pajić otišle na putovanje Pokazale šta rade u gradu greha: Ne skidaju osmehe (foto)

Marija Šerifović i Jovana Pajić otišle na putovanje Pokazale šta rade u gradu greha: Ne skidaju osmehe (foto)

Blic pre 54 minuta
Rasvetljen slučaj vršnjačkog nasilja u Podgorici: Podnete krivične prijave protiv četiri maloletnika

Rasvetljen slučaj vršnjačkog nasilja u Podgorici: Podnete krivične prijave protiv četiri maloletnika

Kurir pre 44 minuta
Faraž optužuje vladu da blokira njegove humanitarne akcije

Faraž optužuje vladu da blokira njegove humanitarne akcije

Politika pre 54 minuta
OpenAI još lani identifikovao nalog vinovnika masakra u Kanadi: Zašto su prećutali istinu nadležnima?

OpenAI još lani identifikovao nalog vinovnika masakra u Kanadi: Zašto su prećutali istinu nadležnima?

Telegraf pre 48 minuta