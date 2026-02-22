"Takva zemlja je potpuno nekvalifikovana za stalno mesto u Savetu bezbednosti": Peking izneo stav o Japanu

Telegraf pre 20 minuta  |  Telegraf.rs/Tanjug
"Takva zemlja je potpuno nekvalifikovana za stalno mesto u Savetu bezbednosti": Peking izneo stav o Japanu

Stalni predstavnik Kine pri Ujedinjenim nacijama Fu Kong izjavio je da Japan "nije u potpunosti kvalifikovan" za stalno mesto u Savetu bezbednosti UN.

Generalna skupština UN održala je juče međuvladine pregovore o pitanju pravedne zastupljenosti i proširenja članstva u Savetu bezbednosti, kao i o drugim pitanjima vezanim za rad tog tela, preneo je "Global tajms". U završnom obraćanju, Fu je naveo da Japan, prema stavu Pekinga, "odbija da se suoči sa svojim ratnim zločinima iz perioda agresije", da podriva posleratni međunarodni poredak i da se meša u suverenitet drugih država, što, kako je rekao, predstavlja
