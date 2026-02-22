Ultimatum iz Brisela: Amerika mora da poštuje trgovinski sporazum

Telegraf pre 3 sata  |  Telegraf Bizns/Tanjug
Ultimatum iz Brisela: Amerika mora da poštuje trgovinski sporazum

Evropska komisija je danas zatražila da se Sjedinjene Američke Države pridržavaju uslova trgovinskog sporazuma između EU i SAD postignutog prošle godine, nakon što je Vrhovni sud SAD poništio globalne carine američkog predsednika Donalda Trampa, a on potom uveo nove.

EK, koja pregovara o trgovinskoj politici u ime 27 država članica EU, saopštila je da Vašington mora da pruži jasne informacije o koracima koje namerava da preduzme nakon odluke suda, prenosi Rojters. Nakon što je sud u petak poništio Trampove globalne carine, američki predsednik je najavio privremene, opšte carine od 10 odsto, koje je već narednog dana povećao na 15 odsto. - Trenutna situacija ne pogoduje ostvarivanju 'pravedne, uravnotežene i obostrano korisne'
