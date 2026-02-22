Zvezda dominirala na Prvenstvu Srbije, srpska olimpijka osvojila još jedno zlato

Telegraf pre 19 minuta  |  Telegraf.rs/Tanjug
Zvezda dominirala na Prvenstvu Srbije, srpska olimpijka osvojila još jedno zlato

Džudisti Crvene zvezde nastavili su dominaciju na domaćoj takmičarskoj sceni, pošto su na Prvenstvu Srbije za seniore u Beogradu osvojili četiri zlata, šest srebrnih medalja i šest bronzi i zauzeli su prvo mesto u generalnom plasmanu. - Želim da čestitam takmičarima i stručnom štabu.

Možda je moglo da bude za nijansu bolje ali treba istaći da su i na ovom Prvenstvu Srbije učestvovali vrhunski borci. Bili su to odlični mečevi u kome svako svakog može da pobedi, a džudo je takav sport. Zvezda nastavlja dalje sa međunarodnim programom jer nas očekuju Gran pri u Lincu i Evropski seniorski open u Podgorici - istakao je sportski direktor Džudo kluba Crvena zvezda Nikola Nikolić. Trofejna džudistkinja Crvene zvezde Marica Perišić osvojila je zlato u
Otvori na telegraf.rs

Pročitajte još

Rasvetljen slučaj vršnjačkog nasilja u Podgorici: Podnete krivične prijave protiv četiri maloletnika

Rasvetljen slučaj vršnjačkog nasilja u Podgorici: Podnete krivične prijave protiv četiri maloletnika

Kurir pre 44 minuta
Saša Obradović: Očekuje nas još deset finala, Kalinić je srce i duša Zvezde

Saša Obradović: Očekuje nas još deset finala, Kalinić je srce i duša Zvezde

Danas pre 2 sata
Nasmejani i skromni Nvora: "MVP titula i slavlje? Najpre bih se naspavao"

Nasmejani i skromni Nvora: "MVP titula i slavlje? Najpre bih se naspavao"

Sportske.net pre 2 sata
Džordan Nvora MVP finala Kupa Radivoja Koraća

Džordan Nvora MVP finala Kupa Radivoja Koraća

Danas pre 2 sata
Crvena Zvezda savladala Megu i šesti put zaredom osvojila Kup Radivoja Koraća (VIDEO)

Crvena Zvezda savladala Megu i šesti put zaredom osvojila Kup Radivoja Koraća (VIDEO)

Danas pre 4 sati
Velika promena u "Pinkovim zvezdama" Evo ko je član žirija umesto Zorice Brunclik: "Ona nema zamenu"

Velika promena u "Pinkovim zvezdama" Evo ko je član žirija umesto Zorice Brunclik: "Ona nema zamenu"

Blic pre 5 sati
Voli bog Lalata svog, vole oni da laju, ali junaci poput mene i dalje postoje: Nenad Lalatović ugasio Vojvodini šampionske…

Voli bog Lalata svog, vole oni da laju, ali junaci poput mene i dalje postoje: Nenad Lalatović ugasio Vojvodini šampionske ambicije, pa imao izjavu za anale!

Hot sport pre 1 dan

Ključne reči

Crvena ZvezdaPodgoricaBorčadžudomilica zabic

Najnovije vesti »

TSC dočekuje Čukarički: Vreme je da prekinemo lošu seriju kod kuće!

TSC dočekuje Čukarički: Vreme je da prekinemo lošu seriju kod kuće!

Kurir pre 4 minuta
Marija Šerifović i Jovana Pajić otišle na putovanje Pokazale šta rade u gradu greha: Ne skidaju osmehe (foto)

Marija Šerifović i Jovana Pajić otišle na putovanje Pokazale šta rade u gradu greha: Ne skidaju osmehe (foto)

Blic pre 54 minuta
Rasvetljen slučaj vršnjačkog nasilja u Podgorici: Podnete krivične prijave protiv četiri maloletnika

Rasvetljen slučaj vršnjačkog nasilja u Podgorici: Podnete krivične prijave protiv četiri maloletnika

Kurir pre 44 minuta
Faraž optužuje vladu da blokira njegove humanitarne akcije

Faraž optužuje vladu da blokira njegove humanitarne akcije

Politika pre 54 minuta
OpenAI još lani identifikovao nalog vinovnika masakra u Kanadi: Zašto su prećutali istinu nadležnima?

OpenAI još lani identifikovao nalog vinovnika masakra u Kanadi: Zašto su prećutali istinu nadležnima?

Telegraf pre 49 minuta