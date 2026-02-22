Zvezda dominirala na Prvenstvu Srbije, srpska olimpijka osvojila još jedno zlato

Džudisti Crvene zvezde nastavili su dominaciju na domaćoj takmičarskoj sceni, pošto su na Prvenstvu Srbije za seniore u Beogradu osvojili četiri zlata, šest srebrnih medalja i šest bronzi i zauzeli su prvo mesto u generalnom plasmanu. - Želim da čestitam takmičarima i stručnom štabu.

Možda je moglo da bude za nijansu bolje ali treba istaći da su i na ovom Prvenstvu Srbije učestvovali vrhunski borci. Bili su to odlični mečevi u kome svako svakog može da pobedi, a džudo je takav sport. Zvezda nastavlja dalje sa međunarodnim programom jer nas očekuju Gran pri u Lincu i Evropski seniorski open u Podgorici - istakao je sportski direktor Džudo kluba Crvena zvezda Nikola Nikolić. Trofejna džudistkinja Crvene zvezde Marica Perišić osvojila je zlato u