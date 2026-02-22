Šta je (u Srbiji) “rutinska operacija“?

Iznenadni smrtni slučajevi poput dva u Čačku prošle nedelje – među njima je i jedna četvorogodišnja devojčica – narušavaju poverenje u zdravstveni sistem i izazivaju strah kod ljudi i od „najmanje“ intervencije kao što je vađenje zuba

Posle dve smrti nakon operacije krajnika u čačanskoj bolnici, izraz „rutinska operacija“ para uši. Devojčica iz Čačka preminula je posle operacije krajnika, a posle svega nekoliko dana u istoj bolnici posle iste operacije preminuo je čovek od 38 godina. Da li posle svega toga smemo više ikada da izgovorimo „to je samo rutinska operacija“ i „nije ti to ništa strašno“ bez straha, osim možda kad nije tvoj život ili nekog tvog u pitanju, deteta – kao četvorogodišnje