Šta je (u Srbiji) “rutinska operacija“?

Velike priče pre 7 minuta  |  Piše Ana Mitić
Šta je (u Srbiji) “rutinska operacija“?

Iznenadni smrtni slučajevi poput dva u Čačku prošle nedelje – među njima je i jedna četvorogodišnja devojčica – narušavaju poverenje u zdravstveni sistem i izazivaju strah kod ljudi i od „najmanje“ intervencije kao što je vađenje zuba

Posle dve smrti nakon operacije krajnika u čačanskoj bolnici, izraz „rutinska operacija“ para uši. Devojčica iz Čačka preminula je posle operacije krajnika, a posle svega nekoliko dana u istoj bolnici posle iste operacije preminuo je čovek od 38 godina. Da li posle svega toga smemo više ikada da izgovorimo „to je samo rutinska operacija“ i „nije ti to ništa strašno“ bez straha, osim možda kad nije tvoj život ili nekog tvog u pitanju, deteta – kao četvorogodišnje
Otvori na velikeprice.com

Pročitajte još

Tuga do neba: Umro doktor Branislav Kosanović (43): Ujedinio čitav grad, opaka bolest bila jača

Tuga do neba: Umro doktor Branislav Kosanović (43): Ujedinio čitav grad, opaka bolest bila jača

Blic pre 9 sati
Tužna vest Preminuo lekar Bane Kosanović iz Sremske Mitrovice; Ostavio dubok trag

Tužna vest Preminuo lekar Bane Kosanović iz Sremske Mitrovice; Ostavio dubok trag

Dnevnik pre 1 dan
Hladno i oblačno vreme u Srbiji sa slabim snegom i kišom, najava toplijeg i sunčanog vremena od nedelje

Hladno i oblačno vreme u Srbiji sa slabim snegom i kišom, najava toplijeg i sunčanog vremena od nedelje

Naslovi.ai pre 6 sati
Pogrešan čovek na pogrešnom mestu

Pogrešan čovek na pogrešnom mestu

Danas pre 15 sati
Alarm u Srbiji: Sistematski pregledi budućih prvaka otkrili zabrinjavajuće podatke: Jedna stvar je posebno dramatična

Alarm u Srbiji: Sistematski pregledi budućih prvaka otkrili zabrinjavajuće podatke: Jedna stvar je posebno dramatična

Blic pre 18 sati
Naslovne strane za subotu, 21. februar 2026. godine

Naslovne strane za subotu, 21. februar 2026. godine

Serbian News Media pre 19 sati
Zimski uslovi širom Srbije: vlažni kolovozi, raskvašen sneg do 5 cm, moguća poledica

Zimski uslovi širom Srbije: vlažni kolovozi, raskvašen sneg do 5 cm, moguća poledica

Glas Zapadne Srbije pre 19 sati

Ključne reči

Čačaklekari

Društvo, najnovije vesti »

“Otrovni pauk koji hoće da bude glavni u svemu…“

“Otrovni pauk koji hoće da bude glavni u svemu…“

Velike priče pre 37 minuta
Šta je (u Srbiji) “rutinska operacija“?

Šta je (u Srbiji) “rutinska operacija“?

Velike priče pre 7 minuta
Vremenska prognoza za 22. februar: Pretežno oblačno, ponegde slab sneg ili kiša

Vremenska prognoza za 22. februar: Pretežno oblačno, ponegde slab sneg ili kiša

Mondo pre 52 minuta
Praštanje kao uvod u Vaskršnji post – Bele poklade, dan kada se zaboravljaju svađe i uvrede

Praštanje kao uvod u Vaskršnji post – Bele poklade, dan kada se zaboravljaju svađe i uvrede

RTS pre 2 minuta
Oblačno i toplije – temperatura do 13 stepeni

Oblačno i toplije – temperatura do 13 stepeni

RTS pre 7 minuta