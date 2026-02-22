Poljoprivrednici u Srbiji nastavili proteste, ministar poručuje da ultimatumi neće biti prihvaćeni

Vesti online pre 4 sati  |  Sputnik, Vesti online (J. V.)
Poljoprivrednici u Srbiji nastavili proteste, ministar poručuje da ultimatumi neće biti prihvaćeni

Proizvođači mleka i poljoprivrednici i danas su na više mesta u Srbiji nastavili proteste i blokade puteva.

Protesti su održani u Mačvi, u Kraljevu, gde je bio blokiran saobraćaj u Zaklopači kod petlje Vrba, a blokirani su i putevi u selima Cerovac, Bare i Gornja Sabanta, koji iz pravca Kragujevca vode prema Topoli, Gornjem Milanovcu i Jagodini, kao i glavna raskrsnica u opštini Rača, prenosi RTS. Udruženja poljoprivrednika koja podržavaju proteste održala su u subotu uveče sastanak u Mrčajevcima na kome su, kako prenose mediji, doneli odluku da od utorka radikalizuju
