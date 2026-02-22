Tramp najavio da šalje bolnički brod na Grenland

Vesti online pre 1 sat  |  Sputnikportal.rs, Vesti
Tramp najavio da šalje bolnički brod na Grenland

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da sarađuje sa guvernerom Luizijane Džefom Lendrijem, kako bi poslao bolnički brod na Grenland, dansku teritoriju za koju je više puta ranije izjavio da želi da pripoji Sjedinjenim Američkim Državama.

Plan da pošalje bolnički brod na Grenland Tramp je objavio na društvenim mrežama neposredno pre večere, koju je organizovao za republikanske guvernere u Beloj kući, gde je sedeo pored Lendrija i razgovarao sa njim, prenosi danas Rojters. “U saradnji sa fantastičnim guvernerom Luizijane Džefom Lendrijem, poslaćemo sjajan bolnički brod na Grenland da se brine o mnogim ljudima koji su bolesni, a o kojima se tamo ne brine. Na putu je”, rekao je Tramp. Trampova objava
Otvori na vesti-online.com

Povezane vesti »

Tramp tvrdi da je poslao brod na Grenland; Stigao odgovor Danske

Tramp tvrdi da je poslao brod na Grenland; Stigao odgovor Danske

B92 pre 23 minuta
Tramp najavio da šalje bolnički brod na Grenland: "Na putu je"

Tramp najavio da šalje bolnički brod na Grenland: "Na putu je"

Newsmax Balkans pre 42 minuta
Tramp najavio da šalje bolnički brod na Grenland

Tramp najavio da šalje bolnički brod na Grenland

Radio 021 pre 1 sat
Tramp najavio da šalje bolnički brod na Grenland

Tramp najavio da šalje bolnički brod na Grenland

RTV pre 2 sata
Tramp najavio da šalje bolnički brod na Grenland

Tramp najavio da šalje bolnički brod na Grenland

Euronews pre 1 sat
Tramp najavio da šalje bolnički brod na Grenland

Tramp najavio da šalje bolnički brod na Grenland

Sputnik pre 3 sata
Trump najavio slanje američkog bolničkog broda na Grenland

Trump najavio slanje američkog bolničkog broda na Grenland

SEEbiz pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

GuvernerRojtersDanskaGrenlandDonald Trampvestisvet

Svet, najnovije vesti »

Tramp sada preti globalnim carinama od 15 odsto

Tramp sada preti globalnim carinama od 15 odsto

Nova ekonomija pre 17 minuta
Avion Er Fransa prizemljen posle samo nekoliko minuta jer se zapalio deo letelice

Avion Er Fransa prizemljen posle samo nekoliko minuta jer se zapalio deo letelice

Radio 021 pre 28 minuta
Peskov poručio Estoniji šta će se dogoditi ako na njenoj teritoriji bude postavljeno nuklearno oružje

Peskov poručio Estoniji šta će se dogoditi ako na njenoj teritoriji bude postavljeno nuklearno oružje

Sputnik pre 22 minuta
ISIS preti novim sukobima: Predsednika Sirije nazivaju "marionetom bez duše", kažu da će proći kao Asad

ISIS preti novim sukobima: Predsednika Sirije nazivaju "marionetom bez duše", kažu da će proći kao Asad

Nova pre 33 minuta
Drama na letu ka Parizu, avion prinudno sleteo: Čule se eksplozije motora ubrzo nakon poletanja

Drama na letu ka Parizu, avion prinudno sleteo: Čule se eksplozije motora ubrzo nakon poletanja

Euronews pre 27 minuta