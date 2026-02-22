Protest zbog akvarijuma: Građani ponovo ispred suda, park čuva policija

Vreme pre 41 minuta
Protest zbog akvarijuma: Građani ponovo ispred suda, park čuva policija

Građani koji se protive izgradnji akvarijuma u parku Ušće okupili su se u nedelju ispred Prvog osnovnog suda u Beogradu, dok policija u opremi za razbijanje demonstracija obezbeđuje ograđeni deo parka i sprečava prilaz sa više strana

Građani koji se protive izgradnji akvarijuma u parku Ušće, okupili su se i u nedelju (22. februar) na poziv novobeogradskih zborova kako bi iskazali nezadovoljstvo planiranom gradnjom. Kako javlja N1, građani su se okupili ispred Prvog osnovnog suda, u Bulevaru Nikole Tesle. Ograđen park čuva kordon policije u opremi za razbijanje demonstracija. S druge strane ograde parkirana su policijska vozila, među kojima su i marice, prenosi N1. U park ne može da se uđe ni sa
Otvori na vreme.com

Povezane vesti »

Još jedan protest protiv izgradnje Akvarijuma: policija presretala građane Zemuna da ne odu na protest

Još jedan protest protiv izgradnje Akvarijuma: policija presretala građane Zemuna da ne odu na protest

Mašina pre 11 minuta
Građani protestuju protiv izgradnje u parku Ušće: Policija u opremi za razbijanje demonstracija blokira ulaz

Građani protestuju protiv izgradnje u parku Ušće: Policija u opremi za razbijanje demonstracija blokira ulaz

Nedeljnik pre 36 minuta
FOTO Protest kod parka Ušće: Policija legitimiše građane, kordon se dodatno pojačao

FOTO Protest kod parka Ušće: Policija legitimiše građane, kordon se dodatno pojačao

Nova pre 1 minut
Protest kod parka Ušće: Policija u opremi za razbijanje demonstracija čuva ogradu od građana

Protest kod parka Ušće: Policija u opremi za razbijanje demonstracija čuva ogradu od građana

N1 Info pre 1 sat
Protest protiv izgradnje akvarijuma: Građani krenuli u šetnju ka Zemunu

Protest protiv izgradnje akvarijuma: Građani krenuli u šetnju ka Zemunu

Insajder pre 1 sat
Novi protest kod parka Ušće, policija postavila kordon (VIDEO)

Novi protest kod parka Ušće, policija postavila kordon (VIDEO)

Danas pre 56 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Nikola TeslaTesla

Društvo, najnovije vesti »

Još jedan protest protiv izgradnje Akvarijuma: policija presretala građane Zemuna da ne odu na protest

Još jedan protest protiv izgradnje Akvarijuma: policija presretala građane Zemuna da ne odu na protest

Mašina pre 11 minuta
„Dvesta godina - isti zahtevi“: Novosađani obeležili dva veka od rođenja Miletića

„Dvesta godina - isti zahtevi“: Novosađani obeležili dva veka od rođenja Miletića

N1 Info pre 11 minuta
Koliko bi hapšenje princa Endrua moglo da ugrozi ugled kraljevske porodice

Koliko bi hapšenje princa Endrua moglo da ugrozi ugled kraljevske porodice

BBC News pre 16 minuta
Vremenska prognoza za ponedeljak, 23. februar: Oblačno i toplije sa slabim vetrom

Vremenska prognoza za ponedeljak, 23. februar: Oblačno i toplije sa slabim vetrom

Serbian News Media pre 16 minuta
Građani protestuju protiv izgradnje u parku Ušće: Policija u opremi za razbijanje demonstracija blokira ulaz

Građani protestuju protiv izgradnje u parku Ušće: Policija u opremi za razbijanje demonstracija blokira ulaz

Nedeljnik pre 36 minuta