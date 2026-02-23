Ljajić: "Titula nije izgubljena"; Mijatović: "Pričaćemo"

Čelnici Partizana kratko su se oglasili posle novog debakla Partizana protiv Crvene zvezde.

Crveno-beli su slavili sa ubedljivih 3:0, u 178. "večitom" derbiju, pogocima Kostova, Arnautovića i Kataija. Tako je Zvezda stekla četiri boda prednosti u odnosu na Partizan u šampionskoj trci, iako su neposredno pred kraj jesenjeg dela šampionata crno-beli imali indentičnu prednost u odnosu na aktuelnog šampiona. "Prilično razočaravajuće za nas. Da li je titula izgubljena? Nije još", rekao je predsednik kluba Rasim Ljajić sa "Sportski žurnal". A prvi operativac za