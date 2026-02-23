Ljajić: "Titula nije izgubljena"; Mijatović: "Pričaćemo"

B92 pre 7 minuta
Ljajić: "Titula nije izgubljena"; Mijatović: "Pričaćemo"

Čelnici Partizana kratko su se oglasili posle novog debakla Partizana protiv Crvene zvezde.

Crveno-beli su slavili sa ubedljivih 3:0, u 178. "večitom" derbiju, pogocima Kostova, Arnautovića i Kataija. Tako je Zvezda stekla četiri boda prednosti u odnosu na Partizan u šampionskoj trci, iako su neposredno pred kraj jesenjeg dela šampionata crno-beli imali indentičnu prednost u odnosu na aktuelnog šampiona. "Prilično razočaravajuće za nas. Da li je titula izgubljena? Nije još", rekao je predsednik kluba Rasim Ljajić sa "Sportski žurnal". A prvi operativac za
Otvori na b92.net

Povezane vesti »

Zvezdi utaban put do pol pozicije, Partizanu sledi "pakao"

Zvezdi utaban put do pol pozicije, Partizanu sledi "pakao"

Sportske.net pre 21 minuta
Strahinja Eraković zadovoljan posle pobede u derbiju: Želimo i veću bodovnu razliku

Strahinja Eraković zadovoljan posle pobede u derbiju: Želimo i veću bodovnu razliku

Euronews pre 2 minuta
Srbobranac prestigao čuvenog Duleta Savića: Katai se upisao u Zvezdinu istoriju

Srbobranac prestigao čuvenog Duleta Savića: Katai se upisao u Zvezdinu istoriju

Dnevnik pre 17 minuta
Jaz nikad veći

Jaz nikad veći

B92 pre 1 minut
Najstarijem fudbaleru Partizana najteže pao poraz, pogledajte reakciju Natha kada je stao pred Grobare

Najstarijem fudbaleru Partizana najteže pao poraz, pogledajte reakciju Natha kada je stao pred Grobare

Telegraf pre 26 minuta
Delije na večitom derbiju istakle oduzete zastave i obeležja CSKA iz Moskve, pa ih pokazali pred Grobarima

Delije na večitom derbiju istakle oduzete zastave i obeležja CSKA iz Moskve, pa ih pokazali pred Grobarima

Telegraf pre 6 minuta
Zvezda nikada nije bila dalje od Partizana

Zvezda nikada nije bila dalje od Partizana

Sportske.net pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Crvena ZvezdaPartizanRasim Ljajić

Sport, najnovije vesti »

Tripl-dabl Jokića u porazu Denvera od Golden Stejta, Topić koristi minute (VIDEO)

Tripl-dabl Jokića u porazu Denvera od Golden Stejta, Topić koristi minute (VIDEO)

RTV pre 6 minuta
Tripl-dabl Jokića u porazu Denvera od Golden Stejta

Tripl-dabl Jokića u porazu Denvera od Golden Stejta

Nedeljnik pre 17 minuta
Zvezdi utaban put do pol pozicije, Partizanu sledi "pakao"

Zvezdi utaban put do pol pozicije, Partizanu sledi "pakao"

Sportske.net pre 21 minuta
Klipersi gube, Bogdanović ne mrda sa klupe

Klipersi gube, Bogdanović ne mrda sa klupe

RTS pre 22 minuta
“Derbi Arnoa” - I Medići bi voleo da “Ljubičasti” pobede!

“Derbi Arnoa” - I Medići bi voleo da “Ljubičasti” pobede!

Sportske.net pre 21 minuta