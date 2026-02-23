Ministarka energetike Srbije: Nuklearna elektrana na mreži do 2040. godine

Beta pre 2 sata

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović izjavila je u ponedeljak da Srbija u pripremnoj fazi razvoja svog nuklearnog programa sarađuje sa francuskom kompanijom EDF, ali da je raspoložena za saradnju i sa drugim nosiocima tehnologija, kao i da prvu elektranu na mreži očekuje do 2040. godine.

Ona je , na sastanku sa delegacijom ruske Državne korporacije "Rosatom", koju je predvodio generalni direktor Aleksej Lihačov, navela da je planirano da prva i druga faza razvoja bude završena 2032. godine, da će se do tada razviti i tehnologija malih modularnih reaktora, odnosno da će Srbija tada razmatrati i tu opciju.

"Kada se institucionalno, regulatorno i kadrovski osposobimo, moći ćemo da odaberemo partnera, nosioca tehnologije i uđemo u proces izgradnje, da bismo posle 2040. mogli da imamo nuklearnu elektranu na mreži", navela je Đedović Handanović.

Lihačov je predstavio iskustvo i aktivnosti Rosatoma, projekte koje trenutno razvijaju, kao i planove za budućnost i modalitete moguće saradnje.

"Rosatom je svetski lider u nuklearnoj energetici i trenutno realizuje približno 30 blokova velike i male snage u devet zemalja, uključujući Kinu, Indiju, Egipat, Tursku i Mađarsku. Sa Srbijom bismo u okviru radne grupe mogli da razmenjujemo iskustva i znanja. Naši stručnjaci mogu da sarađuju u oblastima kao što su informisanje i edukacija javnosti, jačanje kadrovskih kapaciteta i analiza regulatornog okvira", rekao je on.

(beta/cmg)

 
 

(Beta, 23.02.2026)

Povezane vesti »

Da li će Srbija graditi nuklearnu elektranu sa Rusijom

Da li će Srbija graditi nuklearnu elektranu sa Rusijom

Bloomberg Adria pre 2 minuta
Nuklearna saradnja Srbije i Rusije

Nuklearna saradnja Srbije i Rusije

Vesti online pre 32 minuta
Vlada Srbije: Razgovori sa Rosatomom o razvoju nuklearnog programa

Vlada Srbije: Razgovori sa Rosatomom o razvoju nuklearnog programa

In medija pre 47 minuta
Posle 35 godina zabrane – Srbija kreće u nuklearnu eru: Ministarka otkriva kada možemo da očekujemo prvu nuklearku

Posle 35 godina zabrane – Srbija kreće u nuklearnu eru: Ministarka otkriva kada možemo da očekujemo prvu nuklearku

Moj Novi Sad pre 2 sata
Ministarka energetike Srbije: Nuklearna elektrana na mreži do 2040. godine

Ministarka energetike Srbije: Nuklearna elektrana na mreži do 2040. godine

Radio sto plus pre 2 sata
Vlada do kraja meseca formira Nacionalnu organizaciju za nuklearni program - Rosatom "dragocen partner" u pripremnoj fazi

Vlada do kraja meseca formira Nacionalnu organizaciju za nuklearni program - Rosatom "dragocen partner" u pripremnoj fazi

Ekapija pre 4 sati
Đedović Handanović sa generalnim direktorom Rosatoma o saradnji u oblasti nuklearne energije

Đedović Handanović sa generalnim direktorom Rosatoma o saradnji u oblasti nuklearne energije

Blic pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Rosatom

Ekonomija, najnovije vesti »

Tramp sutra drži govor o stanju Unije i najavljuje osvetu: Zašto neće popustiti po pitanju carina?

Tramp sutra drži govor o stanju Unije i najavljuje osvetu: Zašto neće popustiti po pitanju carina?

Danas pre 2 minuta
Vučić se sastao sa direktorom ruske kompanije za atomsku energiju Rosatom

Vučić se sastao sa direktorom ruske kompanije za atomsku energiju Rosatom

Danas pre 2 minuta
Ukinuti prelevmani za prasad, uvedeni za mleko u prahu: Ova dva od šest zahteva poljoprivrednika su ispunjeni

Ukinuti prelevmani za prasad, uvedeni za mleko u prahu: Ova dva od šest zahteva poljoprivrednika su ispunjeni

Blic pre 1 minut
Da li će Srbija graditi nuklearnu elektranu sa Rusijom

Da li će Srbija graditi nuklearnu elektranu sa Rusijom

Bloomberg Adria pre 2 minuta
Bitcoin klizi ka 60.000 dolara dok američki carinski haos potresa tržišta

Bitcoin klizi ka 60.000 dolara dok američki carinski haos potresa tržišta

Bloomberg Adria pre 2 minuta