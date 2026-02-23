Stojčić: Podneću ostavku ako se isti sat kao na Trgu republike može naći povoljnije na internetu

Beta pre 1 sat

Glavni urbanista Beograda Marko Stojčić izjavio je danas da će podneti ostavku ukoliko se dokaže da se dokaže da se identičan sat, kao onaj koji je postavljen u centru novoformiranog kružnog toka na Trgu Republike, može nabaviti na sajtovima poput "Alibabe" za višestruko manji iznos.

"I sam gradonačelnik (Aleksandar) Šapić je mnogo puta ranije govorio da sve što je ova gradska uprava uradila, kada dođe neka druga može slobodno, ako joj se ne dopada, da sruši i vrati u pređašnje stanje, jer taj koji dobije priliku da vrši vlast može i ima pun legitimitet da to i uradi. To je domen politike u koju niti hoću, niti želim da se mešam. Ali ono što neću da prihvatim jeste da nas politički protivnici optužuju da smo nešto što smo uradili i sproveli mogli da uradimo za desetostruko nižu cenu, jer su to notorne laži, gluposti i izmišljotine", kazao je Stojčić, preneo je Beoinfo.

Dodao je i da neće da prihvat da je takav postament sa satom moguće nabaviti na sajtovima poput "Alibabe" u Kini za višestruko manji iznos.

"Evo ja, kao prvi među jednakima koji je učestvovao u izboru vrste, detalja i materijala za ovaj sat, nudim svoju ostavku ukoliko oni koji iznose ove neistine to i dokažu ili, još bolje, nabave identičan sat po cenama koje su naveli", kazao je Stojčić.

On je podsetio da je u noći između subote i nedelje postavljen "Beogradski sat" u centru novoformiranog kružnog toka na Trgu Republike, kako je istakao, na postamentu od najkvalitetnijeg granite.

Prema njegovim rečima, sam postament sa satom i potkonstrukcijom je težine oko 7.500 kilograma, a visine oko 9,5 metara.

Stojičić je naveo da je noseća konstrukcija izrađena od čelika, dok su stub i gornji deo sata izrađeni od ručno oblikovanog i livenog mesinga sa obeležjima grada Beograda.

Ukazao je i da je celokupna struktura postamenta ručni, unikatni rad izrađen u livnici u Beogradu.

"Zbog specifičnosti samog mesta gde će se 'Beogradski sat' nalaziti, naša namera od početka je bila da on bude unikatan i zbog toga smo i raspisali nabavku za realizaciju ove strukture koja će imati najkvalitetniji mehanizam časovnika u sebi i zato smo u okviru nje i tražili da svaki deo bude pažljivo dizajniran i izveden", kazao je Stojčić.

Dodao je da je mehanizam časovnika kupljen je od francuske kompanije "Bodet", jedne od najeminentnijih firmi u svetu za izradu te vrste satnih mehanizama.

"Sam časovnik je povezan na GPS sistem i u tom smislu uvek će pokazivati precizno vreme i automatski se prebacivati na letnje i zimsko vreme", istakao je Stojčić.

Kako je naglasio, vrednost celokupnog ugovora koji obuhvata izradu nosećeg čeličnog stuba, postamenta, kućišta za sat i kupovinu mehanizma časovnika koji se nalazi na vrhu je 10 miliona dinara, od čega samo mehanizam časovnika vredi oko pet miliona dinara.

(Beta, 23.02.2026)