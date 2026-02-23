Trojanski konj EU: Orban i Fico zabili nož u leđa Evropi, ove vesti će razbesneti lidere, a Zelenski se već hvata za glavu

Mađarska blokira i sankcije i zajam, tražeći obnovu tranzita nafte naftovodom Družba koji je oštećen Kijev i većina članica EU oštro osuđuju mađarsku blokadu i zahtevaju solidarnost u podršci Ukrajini U utorak, 24. februara 2026. godine, navršiće se tačno četiri godine od početka ruske invazije na Ukrajinu.

Planirano je da predsednik Evropskog saveta Antonio Košta i predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen u Kijev donesu vesti o dogovoru za 20. paket sankcija Rusiji i zajmu od 90 milijardi evra, koji je Kijevu neophodan za preživljavanje. Međutim, ti planovi su se izjalovili jer je Mađarska, koju mnogi pod vladavinom premijera Viktora Orbana smatraju ruskim - i ne samo ruskim - "trojanskim konjem" u Evropskoj uniji, još ranije najavila da će blokirati 20.
