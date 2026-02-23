Umro Miroslav Zdravković, nekadašnji potpredsednik Skupštine Srbije, preminuo u Leskovcu

Aktivno je učestvovao u obnovi i izgradnji zemlje nakon Drugog svetskog rata, komandujući omladinskim radnim brigadama Obavljao je brojne značajne funkcije u društvenom, političkom i kulturnom životu Leskovca i Srbije Magistar pravnih nauka Miroslav Zdravković, nekadašnji predsednik Skupštine Opštine Leskovac, preminuo je u Leskovcu u 91. godini života. Završio je Gimnaziju, Višu pedagošku školu, Višu školu društveno-političkih nauka i Pravni fakultet, gde je