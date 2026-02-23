Umro Miroslav Zdravković, nekadašnji potpredsednik Skupštine Srbije, preminuo u Leskovcu

Blic pre 52 minuta
Umro Miroslav Zdravković, nekadašnji potpredsednik Skupštine Srbije, preminuo u Leskovcu
Aktivno je učestvovao u obnovi i izgradnji zemlje nakon Drugog svetskog rata, komandujući omladinskim radnim brigadama Obavljao je brojne značajne funkcije u društvenom, političkom i kulturnom životu Leskovca i Srbije Magistar pravnih nauka Miroslav Zdravković, nekadašnji predsednik Skupštine Opštine Leskovac, preminuo je u Leskovcu u 91. godini života. Završio je Gimnaziju, Višu pedagošku školu, Višu školu društveno-političkih nauka i Pravni fakultet, gde je
Otvori na blic.rs

Pročitajte još

Apostolović: Zbog Mrdićevih zakona ništa od klastera tri u pregovorima sa EU

Apostolović: Zbog Mrdićevih zakona ništa od klastera tri u pregovorima sa EU

Radio sto plus pre 17 sati
Da li Skupština Srbije treba da razmatra situaciju na Univerzitetu u Prištini na posebnoj sednici?

Da li Skupština Srbije treba da razmatra situaciju na Univerzitetu u Prištini na posebnoj sednici?

Danas pre 1 dan
"Ovo je najveći zakon u poslednjih 10 godina" Lider SNS Vučević o inicijativi "Svoj na svome", evo i koji je novi predlog dao…

"Ovo je najveći zakon u poslednjih 10 godina" Lider SNS Vučević o inicijativi "Svoj na svome", evo i koji je novi predlog dao

Dnevnik pre 3 dana
"Kako bolnica u Boru košta tri puta više po kvadratu od Kliničkog centra u Nišu": Dušan Nikezić pita Aleksandra Vučića

"Kako bolnica u Boru košta tri puta više po kvadratu od Kliničkog centra u Nišu": Dušan Nikezić pita Aleksandra Vučića

Nova pre 2 dana
Dve decenije od smrti Slobodana Miloševića: Udruženje "Sloboda" uručilo priznanja sa njegovim imenom

Dve decenije od smrti Slobodana Miloševića: Udruženje "Sloboda" uručilo priznanja sa njegovim imenom

RTV pre 2 dana
Vučević: Zakon o upisu prava na nepokretnostima veliki uspeh države, o izjavama Ružića pitati Dačića

Vučević: Zakon o upisu prava na nepokretnostima veliki uspeh države, o izjavama Ružića pitati Dačića

RTV pre 2 dana
Pokret Mi snaga naroda traži sednicu o Kosovu

Pokret Mi snaga naroda traži sednicu o Kosovu

Beta pre 2 dana

Ključne reči

LeskovacSkupština Srbije

Politika, najnovije vesti »

Umro Miroslav Zdravković, nekadašnji potpredsednik Skupštine Srbije, preminuo u Leskovcu

Umro Miroslav Zdravković, nekadašnji potpredsednik Skupštine Srbije, preminuo u Leskovcu

Blic pre 52 minuta
Umrla Irena Božinovski, odbornica Skupštine grada Vranja: "Ostavlja neizbrisiv trag, pre svega kao dobar čovek, žena, majka"…

Umrla Irena Božinovski, odbornica Skupštine grada Vranja: "Ostavlja neizbrisiv trag, pre svega kao dobar čovek, žena, majka"

Blic pre 4 sati
Vraća li testosteron seksualni nagon

Vraća li testosteron seksualni nagon

Danas pre 6 sati
"Oblikovao spoljnu politiku naše zemlje u teškim vremenima": Vučić se oprostio od Vladislava Jovanovića: "Sa tugom sam primio…

"Oblikovao spoljnu politiku naše zemlje u teškim vremenima": Vučić se oprostio od Vladislava Jovanovića: "Sa tugom sam primio vest"

Blic pre 6 sati
Preminuo bivši jugoslovenski diplomata Vladislav Jovanović

Preminuo bivši jugoslovenski diplomata Vladislav Jovanović

Danas pre 7 sati